Der elfjährige Justus Olschner stellte sein Talent eindrucksvoll unter Beweis. (fr)

Landkreis Osterholz. Jan Iggena und Jens Meier von der BSG Osterholz-Scharmbeck haben sich bei den Freiluft-Bogen-Bezirksmeisterschaften ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Titel bei den Recurvebogen-Herren geliefert. Am Ende hatte Iggena auf der Anlage des SV Adolphsdorf mit 606 Ringen gerade einmal um drei Ringe die Nase vorn. Dabei wies Meier mit 15 Zehnen und sechs weiteren Treffern ins X sogar mehr Schüsse ins Zentrum auf.

Das Niveau in der Recurvebogen-Master-Klasse der Altersschützen war sogar noch höher. Dieser Wettbewerb wurde von den Aktiven der BSG Osterholz-Scharmbeck dominiert. Gleich die besten sechs Schützen gehörten diesem Verein an. Andreas Kretzer legte bärenstarke 316 Ringe im ersten Durchgang aus 60 Metern vor und brachte seine Goldmedaille mit 311 Ringen im zweiten Abschnitt unter Dach und Fach. Sein Vereinskollege Rick Koss hatte nach der ersten Runde mit 320 Ringen noch vorne gelegen, baute dann aber leicht ab und fiel um sechs Ringe hinter Kretzer zurück. Die Leistungsdichte der sechs BSG-Sportler war so dicht, dass sich Rick Koss, Manfred Semke und Willi Hühnerbein als alte und neue Bezirksmeister in der Teamwertung mit 1790 Ringen gerade einmal um vier Ringe gegen das zweite BSG-Team mit Andreas Kretzer, Wilhelm Nitsch und Klaus Dettmer durchsetzten. Erst an Position sieben kam im Einzel mit Ergun Orman vom TSV Lesumstotel der erste Schütze, der nicht Mitglied bei den Kreisstädtern ist. Dieser erzielte zwar ebenso wie Willi Hühnerbein 557 Ringe, musste sich aber hinter Hühnerbein einreihen, weil er mit 279 Ringen die um sieben Ringe schlechtere zweite Serie vorzuweisen hatte.

Bei den Schülern stellte Emilio Sasse erneut mit 572 Ringen sein großes Talent unter Beweis. Er verwies seinen Vereinskameraden Lucas-Liam Horenkohl um mehr als 100 Ringe auf den zweiten Platz. Auch Justus Olschner von der BSG Osterholz-Scharmbeck steht vor einer großen Zukunft im Bogensport. Der Elfjährige behauptete sich mit 575 Ringen bei den Schülern B und brachte elf Zehnen an. Im Feld der Schüler C ließ Sieger Philipp Hoffmann vom SV Adolphsdorf mit seinen 608 Ringen aufhorchen.

Die erfolgsverwöhnte Marion Küster (BSG) musste sich bei den Recurvebogen-Seniorinnen der allerdings auch neun Jahre jüngeren Ursula Blanken vom SV Fischerhude geschlagen geben. Mit 275 Ringen hatte Küster das Klassement nach dem ersten Abschnitt noch aus einer Entfernung aus 50 Metern angeführt. Doch dann musste sich die Scharmbeckstotelerin mit nur noch 214 Ringen begnügen und somit ihre Kontrahentin passieren lassen. Die acht Zehnen und vier Treffer ins X der 78-Jährigen konnten sich aber dennoch sehen lassen.

Bemerkenswert waren die 629 Ringe von BSG-Senior Hans-Hermann Iggena mit dem Compoundbogen. „Bei optimalen Wetterbedingungen wurden sehr gute Ergebnisse erzielt. Mein Dank geht an den SV Adolphsdorf und die Bogensportler des Vereins für die Ausrichtung und tolle Unterstützung bei der Durchführung dieser Bezirksmeisterschaften“, sagte der Bogen-Referent des Bezirksschützenverbandes, Dieter Tietjen.

Weitere Informationen

Bogen-Bezirksmeisterschaften

Recurvebogen

Schüler A: 1. Emilio Sasse (SV Adolphsdorf) 572 Ringe; 2. Lucas-Liam Horenkohl (SV Adolphsdorf) 466; Schülerinnen A: 1. Hellena Bunselmeier (SV Adolphsdorf) 502; Teamwertung: 1. SV Adolphsdorf mit Emilio Sasse, Hellena Bunselmeier und Lucas-Liam Horenkohl 1540; Schüler B: 1. Justus Olschner (BSG Osterholz-Scharmbeck) 575; 2. Malte Friedrichs (MTV Lübberstedt) 366; Schülerinnen B: 1. Xenia Behrens (SV Fischerhude) 479; 2. Jule Gogolin (MTV Lübberstedt) 376; Schüler C: 1. Philipp Hoffmann (SV Adolphsdorf) 608; männliche Jugend: 1. David Bielski (SV Fischerhude) 443; Herren: 1. Jan Iggena (BSG Osterholz-Scharmbeck) 606; 2. Jens Meier (BSG Osterholz-Scharmbeck) 603; männliche Masterklasse: 1. Andreas Kretzer (BSG Osterholz-Scharmbeck) 627; 2. Rick Koss (BSG Osterholz-Scharmbeck) 621; 3. Manfred Semke (BSG Osterholz-Scharmbeck) 612; Teamwertung: 1. BSG Osterholz-Scharmbeck mit Rick Koss, Manfred Semke und Willi Hühnerbein 1790; 2. BSG Osterholz-Scharmbeck II mit Andreas Kretzer, Wilhelm Nitsch und Klaus Dettmer 1786; weibliche Masterklasse: 1. Frauke Kruse (BSG Osterholz-Scharmbeck) 386; Senioren: 1. Kurt Eggerling (MTV Lübberstedt) 547; Seniorinnen: 1. Ursula Blanken (SV Fischerhude) 512; 2. Marion Küster (BSG Osterholz-Scharmbeck) 489; 3. Heidi Eggerling (MTV Lübberstedt) 393

Compoundbogen

Herren: 1. Uwe Jaschik (Blumenthaler SV) 589; Damen: 1. Madita Jaschik (Blumenthaler SV) 616; männliche Masterklasse: 1. Thomas Traue (Blumenthaler SV) 637; weibliche Masterklasse: 1. Monika Jaschik (Blumenthaler SV) 611; Senioren: 1. Hans-Hermann Iggena (BSG Osterholz-Scharmbeck) 629

Blankbogen

Herren: 1. Uwe Jaschik (Blumenthaler SV) 562; 2. Dirk Stieglitz (TSV Lesumstotel) 462; Damen: 1. Lea Köster (Blumenthaler SV) 261; männliche Masterklasse: 1. Karl-Alexander Grünthaler (SV Fischerhude) 515; 2. Bernd Rohlfs (Blumenthaler SV) 497; 3. Holger Schönert (TSV Lesumstotel) 493; weibliche Masterklasse: 1. Birgit Pauly (Blumenthaler SV) 549; 2. Sabine Beniker (TSV Lesumstotel) 441; 3. Karina Kaluza (BSG Osterholz-Scharmbeck) 384 KH