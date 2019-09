Wallhöfen/Ihlpohl. Einem knappen 5:3-Sieg gegen den TSV Bremervörde folgte ein 4:4-Remis gegen Mitabsteiger Blau-Weiß Buchholz. Aus einer geschlossenen Mannschaft, in der jeder zumindest einen Sieg zum Erfolg beisteuerte, ragte der Neuzugang aus der zweiten Mannschaft, Joana Tietjen, etwas heraus.

BSG Wallhöfen/Ihlpohl – TSV Bremervörde 5:3: Ohne den wohl noch länger fehlenden Mathias Bergolte und den an der Schulter verletzten Robert Windt schien der Heimspieltag für die BSG Wallhöfen/Ihlpohl unter keinem guten Stern zu stehen. Zudem plagte sich Mannschaftsführer Florian Zappe mit einer Erkältung herum, und auch Doppel-Mixed-Spezialist Finn Lucyga war wegen einer Hochzeitsfeier am Tag zuvor nicht im Vollbesitz seiner Kräfte. Dennoch verlief der Start fast optimal, Zappe/Haar und Joana Tietjen/Lara Wendelken siegten in ihren Doppeln, nur Finn Lucyga und Arndt Petersen verloren im dritten Durchgang. Die an diesem Tag überragende Joana Tietjen siegte dann im Dameneinzel sehr locker, das Mixed Wendelken/Lucyga stellte die Weichen beim 4:1 dann sogar auf Sieg. Tobias Haar und Arndt Petersen verloren dann aber ihre Einzel im dritten Satz und Bremervörde kam wieder auf. Auch Mannschaftsführer Florian Zappe musste in den dritten Durchgang, siegte dort, obwohl gesundheitlich angeschlagen, mit 21:18. „Danach war ich aber vollkommen fertig“, erklärte der Matchwinner hinterher.

Blau-Weiß Buchholz – BSG Wallhöfen/Ihlpohl 4:4: Im zweiten Spiel herrschten andere Vorzeichen. Buchholz gewann zwei der drei Anfangsdoppel, da vor allem Florian Zappe noch die vorangegangene Partie in den Knochen hatte. Arndt Petersen und Finn Lucyga wahrten aber die Chance auf Punkte, da sie nervenstark und ruhig blieben und in zwei Sätzen siegten. Schnell sorgte Joana Tietjen in ihrem Einzel für den Ausgleich, da sie ihre Gegnerin nach Belieben beherrschte. „Ich habe Joana ja einiges zugetraut, heute hat sie uns aber alle überrascht“, freute sich Florian Zappe für seinen Neuzugang. Da das Mixed verlor, mussten die Herren der BSG nun die nötigen Punkte einfahren. Tobias Haar gelang dies auch in zwei Sätzen und auch Niko Lütjen siegte beeindruckend leicht.

Lütjen war für den völlig entkräfteten Florian Zappe im Einzel eingesprungen. „Niko war in der Halle und hatte Sportsachen dabei. Da habe ich die Chance gleich genutzt und ihn gebeten mitzuspielen“, sagte ein erleichterter Florian Zappe. Beinahe hätte der Gastgeber alle Einzel gewonnen und damit wieder ein 5:3 erreicht. Arndt Petersen wachte im dritten Satz aber nach hohem Rückstand zu spät auf und musste seinem Gegner gratulieren. „Mit 3:1 Punkten und der Tabellenführung sind wir fast optimal gestartet“, freute sich Zappe.

BSG Wallhöfen/Ihlpohl – TSV Bremervörde 5:3: Haar/Zappe – Dierks/Bredehöft 21:13, 21:11; Petersen/Lucyga – Brassel/Wilkens 14:21, 21:14, 15:21; Tietjen/Wendelken – Hadeler/Mahnken 21:13, 21:15; Wendelken/Lucyga – Hadeler/Dierks 21:12, 21:8; Tietjen – Mahnken 21:15, 21:12; Haar – Bredehöft 21:16, 14:21, 14:21; Zappe – Brassel 21:15, 18:21, 21:18; Petersen – Wilkens 18:21, 21:18, 18:21.

Blau-Weiß Buchholz – BSG Wallhöfen/Ihlpohl 4:4: Linde/Nafar – Zappe/Haar 21:18, 21:17; Braemer/Fitzner – Petersen/Lucyga 23:25, 17:21; Hirsch/Köhler – Tietjen/Wendelken 21:14, 21:11; Hirsch/Linde – Wendelken/Lucyga 21:17, 21:17; Köhler – Tietjen 15:21, 12:21; Fitzner – Lütjen 15:21, 8:21; Braemer – Haar 14:21, 17:21; Nafar – Petersen 21:13, 16:21, 21:16. MD