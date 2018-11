Musste gegen Delmenhorst eine Dreisatzniederlage hinnehmen: das BSG-Herrendoppel Finn Lucyga und Arndt Petersen (rechts). (Specht)

Wallhöfen/Ihlpohl. Allen im Verein und in der Mannschaft war schon vor der Saison klar gewesen, dass die Saison in der Badminton-Landesliga Nord eine echte Herkulesaufgabe darstellen würde. Eine, die am Ende vermutlich im direkten Wiederabstieg der BSG Wallhöfen/Ihlpohl enden würde. Nach dem 0:8 gegen den Delmenhorster FC und dem 2:6 gegen den Post SV Leer hat das Badminton-Team der BSG nun endgültige Gewissheit: In der kommenden Saison wird es wieder in der Verbandsklasse auf Punktejagd gehen.

Delmenhorster FC – BSG Wallhöfen/Ihlpohl 8:0: Das 0:8 gegen Delmenhorst war ein Spiegelbild der gesamten Saison der Osterholzer Spielgemeinschaft. In keiner der acht gespielten Partien war Wallhöfen/Ihlpohl abgeschlagen oder gar komplett chancenlos. Im Gegenteil. Florian Zappe und Robert Windt waren bei ihrem Doppel extrem nah am Punktgewinn, mussten sich im dritten Satz erst mit 18:21 geschlagen geben. Und dabei hatte das Duo aus Wallhöfen in jenem Entscheidungsdurchgang sogar schon mit 18:14 vorne gelegen. Leichte Fehler führten aber schließlich doch zur Pleite. Auch im anderen Herrendoppel schafften es Arndt Petersen und Finn Lucyga nicht, im dritten Durchgang entscheidende Nadelstiche zu setzen.

Dörthe Havemeyer spielte gewohnt souverän auf und lieferte ihrer Gegnerin einen großen Kampf, zog aber ebenfalls im dritten Satz den Kürzeren (15:21). Nachwuchshoffnung Mathis Jaskosch, der für Mathias Bergolte am Netz stand, brachte es auch fertig, in den dritten Durchgang zu kommen, verlor dort aber ebenfalls, sodass schließlich ein klares 0:8 von der Anzeigentafel prangte. „Mit ein bisschen Glück und Erfahrung hätte Mathis gewinnen können“, meinte Florian Zappe – was auch auf andere BSG-Akteure zutraf.

BSG Wallhöfen/Ihlpohl – Post SV Leer 2:6: So nah an einem Punktgewinn war Wallhöfen/Ihlpohl in dieser Saison noch nicht gewesen. Besonders Lara Wendelken hatte maßgeblichen Anteil an den beiden Punkten, gewann im Damendoppel an der Seite von Dörthe Havemeyer und im Mixed neben Finn Lucyga. Dass es nicht zu einem Unentschieden reichte, lag vor allem daran, dass Havemeyer in ihrem Einzel nicht wie erwartet ablieferte. „Insgeheim haben wir schon damit gerechnet“, gab Zappe zu.

In Zappes Einzel ging ihm zudem die Kraft aus. Beim 18:21 und 21:23 war durchaus mehr drin, sodass ein 4:4-Unentschieden im Bereich des Möglichen gewesen wäre. Knackpunkt war hier sicherlich erneut, dass beide Herrendoppel klar verloren wurden. „Die klaren Spiele sind Ausdruck der Trainingsintensität“, meinte Zappe hinterher. Während Leer dreimal in der Woche zusammenkommt, ist in Wallhöfen maximal eine Einheit möglich. Außerdem liegt der Altersschnitt bei den Osterholzern deutlich über dem der Kontrahenten. „Das ist keine Ausrede, aber eine Begründung“, so Zappe, der nach dem feststehenden Abstieg hofft, dass er und sein Team an den finalen beiden Spieltagen befreit aufspielen.

Delmenhorster FC – BSG Wallhöfen/Ihlpohl 8:0: Hahn/Cohrs – Petersen/Lucyga 21:17, 17:21, 21:14; Eilers/Cernohous – Havemeyer/Wendelken 21:12, 21:10; Wachholz/Behrens – Windt/Zappe 21:13, 18:21, 21:18; Cernohous – Havemeyer 21:10, 17:21, 21:15; Wepner/Eilers – Windt/Wendelken 21:15, 21:17; Cohrs – Jaskosch 22:20, 19:21, 21:11; Hahn – Haar 21:14, 21:12; Wachholz – Petersen 21:13, 21:15

BSG Wallhöfen/Ihlpohl – Post SV Leer 2:6: Zappe/Windt – Mohwinkel/Runden 18:21, 12:21; Havemeyer/Wendelken – Pfirrmann/S. Zingel 21:16, 21:19; Haar/Lucyga – Schlegel/M. Zingel 15:21, 9:21; Havemeyer – S. Zingel 16:21, 16:21; Lucyga/Wendelken – Mohwinkel/Pfirrmann 18:21, 21:11, 21:12; Jaskosch - Schlegel 13:21, 19:21; Petersen – M. Zingel 14:21, 15:21; Zappe – Runden 18:21, 21:23 THI