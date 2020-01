Holte die Silbermedaille bei den Recurvebogen-Seniorinnen: Marion Küster von der BSG Osterholz-Scharmbeck. (FR)

Landkreis Osterholz. Bei den Recurvebogen-Master-Herren verwiesen die Osterholz-Scharmbecker mit 1550 Ringen den HC Horn Bremen um zwei Ringe auf den zweiten Platz. Bronze ging an den SSV Tarmstedt mit Fredi Latzke, Norbert Moderow und Michael Simmat.

Auf dem möglichen Weg zu Gold wurde den Tarmstedtern zum Verhängnis, dass Michael Simmat mit seinen 466 Ringen nicht mit den starken Ergebnissen seiner Teamkameraden Fredi Latzke und Norbert Moderow mitzuhalten vermochte. Im Master-Einzel schrammten Fredi Latzke und Rick Koss mit ihren jeweils 538 Ringen nur um zwei Ringe an einer Medaille vorbei. Weil Latzke die bessere zweite Serie vorzuweisen hatte, verwies dieser den Kreisstädter am Ende auf Platz fünf. „Im Einzel konnte sich leider keiner unserer Schützen einen Platz auf dem Treppchen sichern. Bei Rick Koss macht es sich doch bemerkbar, dass er im Sommer aus beruflichen Gründen gar nicht trainieren konnte“, ließ BSG-Spartenleiter Volker Dahm wissen.

Bereits am ersten Tag der zweitägigen Veranstaltung eroberte Marion Küster von der BSG Osterholz-Scharmbeck die Silbermedaille bei den Recurvebogen-Seniorinnen. Mit 463 Ringen musste sich die 79-Jährige nur Birgit Berndt vom Seefelder TV um 23 Ringe geschlagen geben. „Unser Neuzugang Michael Pauly blieb mit dem Blankbogen weit unter seinen gewohnten Leistungen und landete abgeschlagen auf Rang 15 in der Masterklasse“, teilte Dahm mit. Dessen Teamkollege Justus Olschner belegte mit 503 Ringen Position sechs bei den Recurvebogen-Schülern A. „Leider reichte es diesmal nicht zu einer Medaille“, bedauerte Volker Dahm.

Dafür kletterte der BSG-Aktive Hans-Hermann Iggena bei den Compoundbogen-Senioren mit 558 Ringen auf Rang zwei. Mit seinen 284 Ringen im ersten Durchgang hatte Iggena dabei sogar noch an der Goldmedaille geschnuppert. Doch dieses Niveau vermochte der Routinier nicht ganz bis zum Ende durchzuhalten. BSG-Schütze Till Bickmeier feierte seine Premiere in der Jugendklasse. „Dafür, dass Till noch nicht lange dabei ist, hat er ein gutes Ergebnis erzielt, das auch mit einer Silbermedaille belohnt wurde“, betonte Dahm. Er hoffe nun, dass zumindest die Resultate der Medaillengewinner zur Qualifikation für die deutschen Meisterschaften in Hof vom 13. bis 15. März ausreichen.

Max Puvogel vom Hagener SV verpasste bei den Recurvebogen-Schülern A mit 523 Ringen nur um einen Ring den Sprung auf das Siegertreppchen. Der 13-Jährige verzeichnete dabei zwölf Zehnen und 23 Neunen. Hätte er die 266 Ringe aus dem ersten Abschnitt wiederholt, wäre eine Medaille für ihn herausgesprungen. Dafür hüpfte Lorenz Warnken vom SSV Tarmstedt bei den Recurvebogen-Junioren mit 502 Ringen als Dritter aufs Podest. Mit Serien von 250 und 252 Ringen legte der 18-Jährige dabei auch eine enorme Konstanz an den Tag. Tarmstedts Elke Heins hätte altersmäßig auch bei den Recurvebogen-Master-Damen starten können, stellte sich jedoch der Konkurrenz bei den Damen. Hier offenbarte sie nach Platz sechs in der Qualifikation mit 517 Ringen eine furiose Aufholjagd in der Finalrunde. Die Mutter von Mascha Heins, die nicht mit von der Partie war, stieß bis ins Finale vor und musste sich erst hier Jutta Pepperl vom TV Spaden beugen. Mit der Silbermedaille konnte die 53-Jährige aber auch sehr gut leben. Kurt Eggerling vom MTV Lübberstedt verfehlte die Medaille bei den Recurvebogen-Senioren mit 439 Ringen als Vierter nur ganz knapp.

Weitere Informationen

Hallen-Landesverbandsmeisterschaften

Recurvebogen

Herren: 1. Eike Richter (BS Diepholz) 567 Ringe in der Qualifikation; 31. Holger Monsees (Hagener SV) 454; Damen: 1. Jutta Pepperl (TV Spaden) 563 in der Qualifikation; 2. Elke Heins (SSV Tarmstedt) 517; 6. Ina Mielke (Hagener SV) 527; Masterklasse: 1. Jens Stöcker (SV Heiligenfelde) 545; 4. Fredi Latzke (SSV Tarmstedt) 538; 5. Rick Koss (BSG Osterholz-Scharmbeck) 538; 10. Norbert Moderow (SSV Tarmstedt) 532; 16. Willi Hühnerbein (BSG Osterholz-Scharmbeck) 515; 19. Andreas Kretzer (BSG Osterholz-Scharmbeck) 506; 21. Wilhelm Nitsch (BSG Osterholz-Scharmbeck) 498; 24. Michael Simmat (SSV Tarmstedt) 466; Teamwertung: 1. BSG Osterholz-Scharmbeck mit Rick Koss, Willi Hühnerbein und Andreas Kretzer 1559; 3. SSV Tarmstedt mit Fredi Latzke, Norbert Moderow und Michael Simmat 1536; Senioren: 1. Carsten Böneker (SV Rot-Weiß Cuxhaven) 526; 4. Kurt Eggerling (MTV Lübberstedt) 439; Seniorinnen: 1. Birgit Berndt (Seefelder TV) 486; 2. Marion Küster (BSG Osterholz-Scharmbeck) 463; Schüler A: 1. Jonas Janssen (BSC Werlte) 543; 4. Max Puvogel (Hagener SV) 523; 6. Justus Olschner (BSG Osterholz-Scharmbeck) 503; 9. Malte Friedrichs (MTV Lübberstedt) 484; Schülerinnen A: 1. Silvana Müller (Seefelder TV) 516; 7. Pia Kahrs (SV Adolphsdorf) 443; Schüler B: 1. Tizian Kutzner (Braker SV) 548; 5. Philipp Hoffmann (SV Adolphsdorf) 446; 7. Jan-Ole Andree (SSV Tarmstedt) 405; weibliche Jugend: 1. Katja Lüneborg (SV Deutsch-Evern) 515; 5. Hellena Bunselmeier (SV Adolphsdorf) 471; Junioren: 1. Kilian Köhnen (SSC Artland) 568; 3. Lorenz Warnken (SSV Tarmstedt) 502

Compoundbogen

Herren: 1. Roland Pepperl (TV Spaden) 574; 18. Fynn Wichmann (Hagener SV) 539; Masterklasse: 1. Hardy Noack (TuS Bramsche) 579; 9. Michael Nackenhorst (Hagener SV) 557; 18. Peter Paliwoda (Hagener SV) 532; Teamwertung: 1. Airbus SG Stade 1702; 5. Hagener SV mit Michael Nackenhorst, Fynn Wichmann und Peter Paliwoda 1628; Senioren: 1. Bernd Braband (BSV Esterwegen) 563; 2. Hans-Hermann Iggena (BSG Osterholz-Scharmbeck) 558; Jugendklasse: 1. Celine Hoeft (SV Wiepenkathen) 537; 2. Till Bickmeier (BSG Osterholz-Scharmbeck) 518

Blankbogen

Masterklasse: 1. Uwe Jaschik (Blumenthaler SV) 499; 10. Holger Schönert (TSV Lesumstotel) 463; 13. Ralf Holsten (SSV Tarmstedt) 458; 15. Michael Pauly (BSG Osterholz-Scharmbeck) 556; 28. Dirk Stieglitz (TSV Lesumstotel) 406; Master-Damen: 1. Monika Jentges (BS Delmenhorst) 529; 5. Sabine Beniker (TSV Lesumstotel) 430 KH