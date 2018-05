Spätestens im Sommer 2019 ist Schluss in Borgfeld, dann strebt Burak Bahar nach Höherem. (Werner Maass)

Borgfeld. Erfolgstrainer Burak Bahar hat seinen Vertrag beim SC Borgfeld um ein Jahr verlängert. Erneut in Doppelfunktion, denn anders als zunächst geplant coacht der 26-Jährige weiterhin sowohl die B-Junioren als auch die A-Junioren-Mannschaft der Rot-Weißen. Mit dem Ziel, den Verein noch professioneller aufzustellen und in der Regionalliga zu etablieren, bevor Bahar mit großer Wahrscheinlichkeit im Sommer 2019 nach Höherem strebt.

Lange Zeit hatte Burak Bahar mit seiner Unterschrift gezögert. Doch nun konnte er sich mit dem Vorstand des SCB über eine Fortsetzung der Zusammenarbeit einigen. Vor allem weil Voraussetzungen im Verein geschaffen wurden, die Infrastruktur mittelfristig weiter zu verbessern. Ein neuer Kunstrasenplatz ist in Planung, zudem wird eine Kooperation mit Fitnessstudios angestrebt. Auch ein Physiotherapeut gleich für mehrere Jahrgänge soll engagiert werden. „Wenn wir eine gewisse Nachhaltigkeit unseres Aufschwungs haben möchten und auch regelmäßig gut ausgebildete Talente der ersten Herrenmannschaft in der Bremen-Liga zuführen wollen, müssen wir einfach auch in Bereichen außerhalb des Platzes Ideen entwickeln“, so Bahar.

Bereits im Winter hatte sich der Ex-Trainer des TuS Komet Arsten festgelegt, bei einem weiteren Engagement in Borgfeld sich eigentlich auf die B-Junioren des Vereins konzentrieren zu wollen. Eine auf den ersten Blick überraschende Entscheidung, schließlich hätte Bahar auch einen Großteil des Teams, das aktuell ans Tor zur Bundesliga klopft, in die A-Junioren folgen können.

Wunschkandidat sagt ab

„Das Team und ich hatten miteinander eine sehr intensive Zeit, und ich hatte schon das Gefühl, dass es besser sei, wenn die Jungs noch einmal neue Impulse eines anderen Trainers bekämen“, erklärt der Ausfuhrkoordinator einer Spedition. Zudem reizt Bahar die B-Junioren-Regionalliga mehr als das Pendant des älteren Jahrgangs: „Hier gibt es deutlich mehr Nachwuchsleistungszentren mit denen sich meine Jungs messen können. Außerdem sind die Spieler hier in einem Alter, in dem sie mit die größten Entwicklungsschritte machen können.“

Aus den einstigen Gedankenspielen wurde jedoch nichts. Die Borgfelder Bemühungen und gleichzeitig Hoffnungen, Bahar entlasten zu können und mit einem externen Trainerteam für die A-Junioren die Verantwortung auf mehrere Schultern zu verteilen, scheiterten auf der Zielgeraden. „Unser Wunschkandidat hat aus nachvollziehbaren Gründen leider abgesagt. Und so kurz vor der neuen Saison gibt es jetzt niemanden, von dem wir alle gleichermaßen überzeugt sind“, beschreibt Bahar die missliche Lage, sodass er nun zugesagt hat, wie bisher selbst beide Teams zu betreuen.

In der aktuellen Spielzeit funktionierte diese Doppelfunktion. Nach der Übernahme der A-Junioren durch Bahar im Herbst stehen diese kurz vorm Regionalligaaufstieg, parallel kamen die B-Junioren nach gutem Start nicht von ihrem Weg ab. Doch die hohe Belastung birgt natürlich auch Risiken. „Ich muss schon zugeben, nicht nur die Spieler gehen momentan auf dem Zahnfleisch, ich tue es auch“, erklärt Bahar, der aktuell nicht nur an der Seitenlinie Vollgas gibt, sondern einen Großteil seiner Zeit, der Zusammenstellung des Kaders für 2018/2019 widmet.

„Mein Handy steht nicht mehr still, und irgendwann kommt auch mal der Moment, an dem ich alles bereuen werde. Aber dieser Moment wird nur etwa zehn Minuten anhalten, schließlich habe ich mir alles selbst ausgesucht und bin einfach viel zu fußballverrückt“, schmunzelt Bahar, der trotz der hohen Belastung bereits wieder große Vorfreude auf die kommende Serie verspürt: „Unsere Mannschaften werden dann noch besser sein.“ Bei den A-Junioren wird Bahar ein neues Trainerteam zur Seite gestellt. Neben Torwarttrainer Janik Brüggemann kommen Murat Özbek (Co-Trainer) und Massimo Neumann (Athletiktrainer) hinzu.

So zielstrebig wie Bahar die Planungen für die kommende Spielzeit vorantreibt, so klar ist er sich auch bei seiner eigenen Zukunft: „Es wird für mein Trainerteam und mich das letzte Jahr in Borgfeld sein. Wir möchten ganz einfach dann den nächsten Schritt machen.“ An interessierten Vereinen mangelt es angesichts des Regionalliga-Höhenflugs nicht. „Wir stehen mit mehreren Klubs in Verhandlungen. Unterschrieben ist aber noch nichts“, macht Bahar deutlich.