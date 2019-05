Am Ende war es vor allem die Entwicklung seiner Spiele, die Burak Bahar in den vergangenen Monaten viel Freude bereitete. (Werner Maass)

Herr Bahar, was überwiegt am heutigen Sonnabend bei Ihnen? Wehmut oder doch die Erleichterung, dass diese anstrengende Saison endlich vorbei ist?

Burak Bahar: Ein bisschen von beidem. Ich habe persönlich sehr viel gelernt im letzten Jahr, habe zudem meine persönliche Zukunft gestalten können. Man muss einfach festhalten, dass es sowohl für das ganze Trainerteam als auch für die Spieler extrem richtig war, in die Bundesliga zu gehen und sich mit den Allerbesten zu messen.

Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr selbstkritisch geworden und habe mich bei vielen Dingen, die passiert sind, extrem hinterfragt.

Ich würde eine Sache niemals wieder machen, nämlich zwei Leistungsteams auf diesem Niveau trainieren. Das war definitiv der größte Fehler. Und da haben wir uns ganz sicher auch angreifbar gemacht. Man darf uns ruhig ankreiden, dass wir nie zu 100 Prozent für eine Mannschaft da waren. Aber ansonsten lasse ich keinen Vorwurf zu. Schließlich wurden einige Dinge, die uns zu Saisonbeginn versprochen wurde, auch nicht eingehalten. Das Gefühl wurde leider immer negativer im Verein bezüglich der Bundesliga-Mannschaft. So haben wir es zumindest empfunden, dass da auch viel Neid dabei war.

Na ja, wir haben ja selbst nicht ernsthaft gedacht, dass wir die Klasse halten. Aber am Ende wurden wir auch so gut wie nie abgeschossen und haben auch gegen die Topteams mitunter richtig gut mitgehalten. Entscheidend ist, dass sich die Spieler entwickelt haben und gesehen haben: Sie können mithalten in der höchsten Liga.

Das würde ich jedem Verein empfehlen. Ich sage aber auch: Wenn die Strukturen nicht vorhanden sind, müssen sie schleunigst geschaffen werden. Und es darf einfach keine Grüppchenbildung geben. Wenn ein Verein auf Dauer Breiten- und Leistungsfußball anbieten will, geht das nicht. Dann wird das immer eine Eintagsfliege bleiben. Wenn man auf Leistung gehen will, kann es höchstens noch eine Breitensportmannschaft daneben geben, so wie es in den Nachwuchsleistungszentren eben auch ist.

Ich würde schon sagen, dass unser gemeinsames Projekt „Leistungsfußball beim SC Borgfeld“ am Ende gescheitert ist. Daran haben wir Trainer natürlich auch eine Teilschuld, keine Frage. Aber man muss auch mal fragen: Warum habe ich hier denn überhaupt zwei Teams übernommen? Weil ich diese Mannschaft geliebt habe, weil ich da so viel Herzblut reingesteckt habe. Weil ich die U19 eben nicht im Stich lassen wollte, als plötzlich doch kein Trainer da war.

Der Verein hat jetzt in jedem Fall erst einmal gut ausgebildete Jahrgänge von uns bekommen. In den nächsten drei bis vier Jahren werden jedes Jahr einige von diesen Spielern in die Herren gehen. Wenn der Klub clever ist, investiert er jetzt vornehmlich in die ersten Herren, um diese ganzen Talente langfristig zu binden und ein Aushängeschild des Vereins zu werden mit hoher Identifikation zum Verein. In den Jugendklassen werden die Borgfelder sicherlich in allen Altersstufen in der Verbandsliga spielen. Und zwischendurch wird es ganz bestimmt auch immer wieder einen starken Jahrgang geben, der mal um die Regionalliga mitspielen kann. Aber dauerhaft wird das mit diesen Strukturen nicht möglich sein.

Offiziell am 1. Juli. Aber ich bin bereits seit Vertragsunterzeichnung einmal die Woche in Hannover, plane die Vorbereitung und muss mir ja auch noch eine Wohnung suchen. Für mich geht da jetzt definitiv ein Traum in Erfüllung. Jetzt kann ich endlich mal sehen, was möglich ist, wenn ich mich ausschließlich um das Fußballerische kümmern kann. Und ich hoffe, dass das jetzt erst der erste Schritt ist.

Zur Person

Burak Bahar (27)

Seine aktive Laufbahn beendete Bahar nach einigen Jahren in der Jugend des FC Oberneuland sowie beim SC Borgfeld frühzeitig und konzentrierte sich von da an auf seine Trainerlaufbahn. Zum 30. Juni hat der 27-Jährige seine Arbeitsstelle als Disponent in einer Spedition gekündigt und übernimmt hauptberuflich die U15-Mannschaft am Nachwuchsleistungszentrum von Hannover 96.

Zur Sache

Wird Borgfeld zum „Partycrasher“?

Das Kapitel „Bundesliga“ nimmt für die B-Junioren des SC Borgfeld am heutigen Sonnabend zumindest ein vorübergehendes Ende. Die jungen „Wümme-Kicker“ dürfen sich am letzten Spieltag noch einmal vom heimischen Publikum verabschieden, gehen gegen Hertha BSC (Anstoß: 13 Uhr) allerdings als krasser Außenseiter in die Partie. Schließlich besitzt die „Alte Dame“ aus der Hauptstadt noch eine realistische Chance, mit einem Sieg den momentanen Tabellenführer VfL Wolfsburg abzufangen und somit die Meisterschaft zu feiern.

Damit es mit dem Last-Minute-Coup noch was wird, soll es sicherlich wieder Herthas Torjäger Emincan Tekin, der mit 25 Treffern die Torschützenliste der Liga anführt, richten. „Wir müssen sehr konzentriert sein und eine hohe Laufbereitschaft an den Tag legen, um sie zu ärgern“, ist sich SCB-Trainer Burak Bahar sicher. Gegenüber dem Spiel gegen den Hamburger SV werden einige Stammkräfte wieder in die Borgfelder Startelf zurückkehren. Linus Lührsen fehlt allerdings aufgrund einer Prellung am Steißbein.