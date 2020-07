Hagen. Der niedersächsische Fußballverband (NFV) hat die Zweiteilung der Oberliga Niedersachsen endgültig bestätigt. Bereits seit einigen Tagen schien klar, dass die höchste niedersächsische Spielklasse in zwei Staffeln aufgeteilt werden soll. Aufgrund des Saisonabbruchs ohne Absteiger wären ansonsten in der Spielzeit 2020/2021 gleich 20 Teams in der Oberliga an den Start gegangen. Dies wollte der Verband unbedingt vermeiden.

Die nun vorgenommene Zweiteilung erfolgte unter geografischen Gesichtspunkten, was natürlich auch Carsten Werde, Trainer des FC Hagen/Uthlede, mit Freude zur Kenntnis genommen hat: „Das ist wirklich eine sehr gute Regelung, weil es vor allem auch bedeutet, dass es ab dem ersten Spieltag richtig knistern wird.“ Hinzu kommen die zunächst eher kürzeren Anfahrtswege und viele interessante Duelle gegen den Heeslinger SC, TB Uphusen oder Aufsteiger Rotenburger SV.

Mehr zum Thema Fußball-Pokal Große Freude in Hagen und Borgfeld Diese Nachricht sorgt sowohl beim FC Hagen/Uthlede als auch beim SC Borgfeld für große ... mehr »

Wie es nach der „Vorrunde“ weitergeht, steht aktuell noch nicht fest. Carsten Werde geht bei einem ordnungsgemäßen Verlauf der Saison aber davon aus, dass es dann im Frühjahr eine Auf- und eine Abstiegsrunde der oberen und unteren fünf Team geben wird. „Und da ist es auch für uns als FC Hagen/Uthlede sicher nicht unmöglich, in die oberen Play-offs zu kommen“, spürt der FC-Coach eine große Motivation für die kommende Spielzeit.

Weitere Informationen

Staffel Lüneburg/Weser-Ems:

FC Hagen/Uthlede, Heeslinger SC, Rotenburger SV, TB Uphusen, TuS Bersenbrück, MTV Eintracht Celle, BSV Kickers Emden, TuS Blau-Weiß Lohne, VfL Oldenburg, SC Spelle-Venhaus

Staffel Braunschweig/Hannover:

FT Braunschweig, 1. FC Germania Egestorf-Langreder, MTV Gifhorn, SVG Göttingen 07, SV Arminia Hannover, FC Eintracht Northeim, SV Ramlingen-Ehlershausen, HSC Blau-Weiß Tündern, MTV Wolfenbüttel, USI Lupo Martini Wolfsburg