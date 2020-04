Caterina Czalnik (Frei)

Caterina Czalnik: Danke, mir geht es eigentlich relativ gut. Anfang des Jahres habe ich mit Hilfe des Tierschutzes einen Mischling aus Russland bekommen. Der junge Welpe hält mich fit, ich bin viel mit ihm unterwegs, vorzugsweise am Deich in Bremen-Burg oder am Grambker See. Außerdem jogge ich noch.

Mit meinem Partner spiele ich zurzeit ganz viele Gesellschaftsspiele, zum Beispiel „Scrabble“ oder „Monopoly“. Das habe ich wirklich ewig nicht gemacht. Neben dem gründlichen Putzen der Wohnung beginne ich nun mit meiner Masterarbeit fürs Grundschullehramt-Studium. In Mathe schreibe ich über die Entwicklung von neuen Rechenstrategien, an denen ich zuvor mit einem iPad-Programm geforscht habe.

Die kleinen Mädchen zwischen vier und acht Jahren aus meiner Trainingsgruppe fehlen mir wirklich sehr. Das ist schon ein komisches Gefühl, wenn man sonst eigentlich immer drei- bis viermal pro Woche in der Halle ist. So gerne würde ich auch mal wieder bei meinem Lieblingsfußballverein Werder Bremen in der Ostkurve stehen. Darüber hinaus wäre es schön, mit Freunden abends einfach mal ein Bier trinken zu können und über private Themen zu quatschen – und nicht ständig nur über Corona.

Natürlich habe ich zum Glück meinen Freund. Aber ich spüre gerade, was mir die Familie eigentlich bedeutet und wie sehr ich sie vermisse. In normalen Zeiten ist die Familie in der Regel ja irgendwie dauernd um einen herum, und man weiß ihren Stellenwert gar nicht so richtig zu schätzen.

Mehr zum Thema Gruß aus der Isolation „Merke, wie wertvoll ein Hobby ist“ Wir lassen Sportler über das Leben in Zeiten von Kontaktsperren, Homeoffice und Hamsterkäufen ... mehr »

Mehr zum Thema Gruß aus der Isolation Johanna Reiß: „Das Miteinander wächst automatisch“ Wir lassen Sportler aus unserem Verbreitungsgebiet über das Leben in Zeiten von Kontaktsperren, ... mehr »

Zur Person

Heute von:

Caterina Czalnik, 23 Jahre alt, Trainerin der SG Platjenwerbe für Rhythmische Sportgymnastik

Weitere Informationen

In unserer Serie „Gruß aus der Isolation" lassen wir Sportlerinnen und Sportler aus unserem Verbreitungsgebiet über das ungewohnte Leben in Zeiten von Kontaktsperren, Homeoffice und Hamsterkäufen berichten.