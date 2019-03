Bald geht es wieder los mit Football am Moormannskamp: Lasse Hinders (Nummer 76) hat die Badgers jedoch verlassen. (Tobias Dohr)

Ritterhude. Es dauert zwar noch bis Ende April, ehe es für die American Footballer von den Ritterhude Badgers wieder in der Regionalliga zur Sache geht, dennoch stecken die „Dachse“ schon seit geraumer Zeit in der Saisonvorbereitung. Nun konnten sie auch ihren neuen Quarterback begrüßen: Mit Chasen Gempeler, der am Freitag in Bremen landete, übernimmt dabei wieder ein US-Amerikaner die Spielmacherrolle bei den Hammestädtern.

Auch wenn sein neuer Headcoach Benjamin „Benno“ Crljenkovic vor zu hohen Erwartungen warnt, ist die Freude über den Importspieler deutlich spürbar. „Er ist nicht der Heilsbringer und Superman, er wird uns mit seinen Qualitäten als Spieler und Persönlichkeit aber definitiv weiterhelfen und voranbringen“, strahlt der Badgers-Übungsleiter. Zuletzt spielte der 23-jährige Gempeler an der Kansas Wesleyan University und überzeugte sein neues Trainerteam, das zahlreiche Videoaufnahmen studiert hat.

„Chasen beherrscht alle Würfe, die wir für unser Spiel brauchen. Er kann kurze, mittlere und lange Pässe spielen und ist auch mobil genug, um sich ausreichend Zeit zu verschaffen. Man merkt ihm an, dass er den Sport lange betreibt und auch versteht“, lobt Crljenkovic. Doch fast noch wichtiger als die sportlichen Fähigkeiten des Neuzugangs – die auf den einschlägigen Internetportalen in aufpolierten Highlight-Clips zu finden sind – war dem neuen Ritterhuder Trainer bei seiner Suche etwas anderes: der Charakter. Und der scheint bei Gempeler zu passen.

„Er ist freundlich, zuvorkommend und sehr höflich“, beschreibt Crljenkovic seinen neuen Quarterback – dem er ausgiebig auf den Zahn fühlte: „In der heutigen Zeit kann man sich dank der sozialen Medien leichter einen Eindruck vom persönlichen Hintergrund verschaffen. Hinter jedem Footballer steckt auch ein Mensch und man muss herausfinden, was für eine Person das ist“, erklärt der erfahrene Übungsleiter. Deshalb holte er sich nicht nur bei Wegbegleitern von Gempeler Informationen ein, sondern lernte diesen in etlichen Videotelefonaten immer besser kennen. „Dabei ging es dann nicht nur um Football, sondern um Gott und die Welt. Irgendwas war an dem Jungen, er ist sehr reif für sein Alter“, begründet Crljenkovic die Wahl.

Wahrscheinlich hängt dies auch mit der bewegten Geschichte des ehrgeizigen US-Amerikaners zusammen, der sein Studium aus finanziellen Gründen nicht abschließen konnte. Diese Enttäuschung hat der neue Ritterhuder Passgeber aber hinter sich gelassen und im ersten Training am Dienstag gleich einen guten Eindruck hinterlassen. „Er ist sehr offen und kommunikativ auf seine Teamkollegen zugegangen und hat sich schnell integriert. Er war gleich extrem präsent und beschäftigt sich intensiv mit unseren Spielvorstellungen“, lobt Crljenkovic. Doch nicht nur für Gempeler hat er warme Worte parat – auch der Rest des neu formierten Teams präsentiert sich in der bisherigen Vorbereitung topmotiviert.

„Wir fordern und vermitteln sehr viel, die Jungs ziehen aber super mit. Auch nach harten Einheiten sieht man noch Lächeln auf den Gesichtern“, freut sich der Ritterhuder Coach über den bisherigen Trainingseifer seiner Truppe. Und hart war das Training bisher meistens, denn erst seit zwei Wochen kann überhaupt auf dem Feld trainiert werden. Vorher wurde dank der Unterstützung der Jacobs-University unter Top-Bedingungen an der Athletik gearbeitet. „Da hatten wir wirklich eine tolle Halle, das habe ich so noch nicht erlebt und da müssen wir uns wirklich bedanken. Fit sind wir also, jetzt geht es darum, die Taktiken zu verinnerlichen und richtig loszulegen. Wir sind aber auf einem guten Weg“, zeigt sich Crljenkovic optimistisch.

Mit Lasse Hinders, Daniel Antonowitsch (beide nach Elmshorn) oder Julian Heller (Paderborn) haben jedoch wichtige Leistungsträger den Verein verlassen. Auffangen sollen diese Verluste unter anderem Sebastian Lücker und Lars von der Heidem, die beide vom Ligarivalen aus Bremerhaven gekommen sind, sowie ein halbes Dutzend Spieler, das von den Bremen Firebirds an den Moormannskamp gewechselt ist. Dazu gesellen sich einige Neueinsteiger, die nach dem Super Bowl ihre Begeisterung für den actionreichen Sport entdeckten – und bisher durchaus zu überzeugen wussten. Nun muss Crljenkovic aus all diesen Akteuren ein schlagkräftiges Team formen – den Anführer dafür hat er jetzt.