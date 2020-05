Chris Barnick, Fußball-Schiedsrichter (FR)

Herr Barnick, wie sieht Ihr neuer sportlicher Alltag aus, und in welchen Bereichen vermuten Sie persönlich die größten Schwierigkeiten?

Chris Barnick: Da Fußball im Moment ja nicht möglich ist, läuft es bei mir auf zwei bis dreimal Jogging pro Woche hinaus. Je nach Motivation zwischen 30 und 60 Minuten auf dem Jan-Reiners-Wanderweg. Das habe ich allerdings vor der Krise auch schon getan, insofern bewege ich mich aktuell eher weniger. Als Schiedsrichter dürfte sich nicht allzu viel verändern. Das gemeinsame Einlaufen fällt vermutlich weg, und anstatt des Handshakes wird man sich wohl mit dem berühmten Ellbogen-Check begrüßen. Bei den Ansetzungen könnte es natürlich sein, dass ältere Schiedsrichter womöglich noch länger freiwillig aussetzen möchten und ich weniger „Personal“ zur Verfügung habe. Aber ich vermute, dass die allermeisten froh sein werden, wenn es wieder losgeht.

Wie sehen Sie die derzeitigen Lockerungen?

Das ist eine schwierige Frage, aber ich finde auf jeden Fall gut, dass man sich für die Lockerungen entschieden hat. Ohnehin bin ich mir nicht sicher, ob die wirtschaftlichen Folgen letztlich nicht größer sind als die gesundheitlichen Risiken. Daher finde ich auch den schwedischen Weg interessant. Bewerten kann man aber alles wahrscheinlich erst in einem Dreivierteljahr. Einen Vorwurf würde ich niemandem machen, vielleicht hätte es aber beispielsweise durch eine frühere Maskenpflicht härtere Maßnahmen gar nicht gebraucht.

Was haben Sie während des Lockdowns am meisten vermisst, und welche Dinge aus dieser Zeit möchten Sie in Ihrem normalen Alltag gerne beibehalten?

Ich freue mich, dass ich die Bundesliga nun wieder gucken kann. Mir hat auch der Besuch bei meinen Großeltern gefehlt, ihnen hatte ich nur beim Einkaufen geholfen. Ansonsten würde ich gerne mal wieder eine Komödie oder einen Actionfilm im Kino sehen. Bei der Arbeit im Homeoffice vermisse ich vor allem den Umgang mit den Kollegen im Reisebüro meiner Mutter. Viel Positives werde ich aus dieser Zeit wohl nicht mitnehmen, sich aber häufiger die Hände zu waschen, tut bestimmt immer gut.

Wie sehr schränkt Sie Corona in Ihrem Leben noch ein?

Bei meinen Hobbys und bevorzugten Freizeitaktivitäten fühle ich mich schon noch stark eingeschränkt. Selbst die Sportstudios haben ja weiterhin geschlossen. Problematisch finde ich es auch, dass wir nun überall unsere Kontaktdaten angeben müssen. Vor Kurzem sollte ich beim Arzt noch drei Seiten wegen der Datenschutzreform ausfüllen, nun ist wieder alles praktisch öffentlich.

Das Gespräch führte Frank Mühlmann.

Zur Person

Chris Barnick, 25 Jahre alt, Fußball-Schiedsrichter und Schiri-Ansetzer.

Der Trainingsbetrieb ist vereinzelt gestartet. In unserer Serie „Der neue Alltag“ lassen wir Sportlerinnen und Sportler aus unserem Verbreitungsgebiet über die nun eingeführten Lockerungen berichten.