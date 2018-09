Riesen-Einschusschance für Dannenbergs Hassan Jaber, doch die vielbeinige Löhnhorster Abwehr kann noch klären. (Thomas Müller)

Dannenberg. Elf Ausfälle erhöhten den Schwierigkeitsgrad für den SV Löhnhorst im Auswärtsspiel der Fußball-Kreisliga Osterholz beim TSV Dannenberg erheblich. Die Notelf von Trainer Torsten Kentel spielte dennoch ein 1:1(0:1)-Unentschieden ein. Chris Meißner verhalf den Gästen nach dem Rückstand durch Tim Rohlfs kurz vor dem Spielende noch zu einem Punktgewinn.

„Wir sind fahrlässig mit unseren Chancen umgegangen“, trauerte TSV-Trainer Kai Schnur nach dem Abpfiff des umsichtigen Schiedsrichters Tim Reinken (SV Komet Pennigbüttel) den zwei verlorenen Zählern etwas nach. Die Dannenberger verdienten sich die knappe Pausenführung redlich. Die Grün-Weißen schlugen gleich aus ihrer ersten Ecke Kapital. Tim Rohlfs verlängerte eine scharfe Hereingabe von Youngster Aljoscha Miesner per Kopf zum 1:0 ins Gäste-Gehäuse (31.). Überhaupt bestach Aljoscha Miesner im ersten Durchgang im defensiven Mittelfeld durch starke Balleroberungen.

Dem stand Jendrik Schloo im offensiven Mittelfeld in nichts nach. Zuckerpässe von Jendrik Schloo brachten den Gastgeber mehrfach in günstige Schussposition. Sebastian Schriefer scheiterte in freier Bahn an Phil Müller im SVL-Tor (44.). Tim Rohlfs kam die berühmte Fußspitze zu kurz (45.). Henrik Dargel (4., abgeblockt) und Felix Wendler (38., Torwart Ruven Voß war zur Stelle) schworen für die Gäste Gefahrenmomente herauf. „Da müssen wir ran“, forderte SVL-Trainer Torsten Kentel seine Akteure dazu auf, die Kreise des TSV-Turbodribblers Sebastian Schriefer einzuengen – was nicht immer gelang. Pasqual Hilke heftete sich aber mit viel Einsatz an die Fersen des Schlüsselspielers des TSV Dannenberg.

Der SV Löhnhorst zeigte mit einem Doppel-Handicap nach Wiederbeginn eine Trotzreaktion. Kapitän Timo Höge blieb mit Verletzung in der Kabine. Für Torwart Phil Müller kam mit einer Knieblessur das Aus. Torben Speckmann nahm den Part zwischen den Pfosten ein (51.). „Wir sind mit dem Punkt absolut zufrieden. Wir wollten verlegen, Dannenberg wollte nicht“, entgegnete SVL-Trainer Torsten Kentel nach dem Remis. Die Gäste mussten bis zum späten Ausgleich zumindest einmal noch tief durchatmen. Sebastian Schriefer setzte einen 22-Meter-Freistoß an den Pfosten (83.).

Das Anrennen wurde in der Endphase für die Schwarz-Weißen noch belohnt. Michael Müller hatte das 1:1 für die Gäste bereits vor Augen. Ein starker Diagonalball von Felix Wendler setzte den SVL-Angreifer in Position. Michael Müller rutschte der Ball in aussichtsreicher Schussbahn über den Schlappen (63.). Nach einem weiten Einwurf von Christoph Oberschelp und einem Abpraller bugsierte Chris Meißner den Ball aus kurzer Entfernung zum 1:1 über die Torlinie (87.).

Die Zuschauer trauten kurz danach beim Anstoß des TSV Dannenberg kaum ihren Augen. Hassan Jaber setzte zu einem 50-Meter-Schuss an, der sein Ziel nur um Haaresbreite verfehlte. Der etwas zu weit vor seinem Kasten postierte Löhnhorster Torwart Torben Speckmann konnte im Rückwärtslaufen gerade noch einen erneuten Einschlag im Gäste-Gehäuse abwenden (88.). Torben Speckmann musste in der Nachspielzeit sogar Kopf und Kragen riskieren, um in einer Eins-gegen-eins-Situation gegen Hassan Haber den Knock-out des SV Löhnhorst abzuwenden (90.+3).