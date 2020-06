Hans-Christoph Kühl mit Lola. (Sandra Brockmann)

Christoph Kühl: Bei uns ist es eigentlich relativ normal. Ich gebe inzwischen wieder Unterricht, und die Leute von außerhalb kommen auch wieder zu uns. Natürlich müssen wir organisieren, dass die Plätze und Hallen nicht überfüllt sind. Die Abstände sind in unserer Sportart ansonsten nicht so schwer einzuhalten, wir reiten ja nicht dicht an dicht. Die meisten Turniere im Sommer, wie zum Beispiel jetzt die Traditionsveranstaltung zu Pfingsten in Pennigbüttel, sind bereits abgesagt worden. Nur vereinzelt findet etwas statt, allerdings nicht in der Nähe. Zuschauer sind dort nicht erlaubt, auch nur eine bestimmte Anzahl an Begleitpersonen, abhängig von den eigenen Pferden. Zunächst musste man auch eine Maske tragen, wenn man nicht auf dem Pferd saß, aber das wurde bereits gelockert. Unsere Pferde wurden ständig weiterbewegt und dürften in einem guten Zustand sein, wenn es wieder vermehrt Turniere geben würde. Aber ich bin für diese Saison leider skeptisch.

Das ist immer schwer zu sagen. Wir selbst haben Glück beim Reiten und können unseren Beruf weiter ausüben. Dass Leute in der Gastronomie oder in der Tourismusbranche, die momentan kaum Geld verdienen können, eine andere Einstellung zu diesem Thema haben, ist menschlich. Insgesamt sind wir im Vergleich zu anderen Ländern sicher glimpflich davongekommen, aber die wirtschaftliche Katastrophe hält bestimmt noch lange an. Freunde von mir waren über Pfingsten mit dem Fahrrad unterwegs und berichteten, dass in den Gaststätten draußen nicht mal die Hälfte aller Plätze belegt waren. Die Menschen sind also trotzdem weiterhin vorsichtig. Aber man sieht schließlich anhand einiger Fälle, dass die Situation nicht ungefährlich ist, wenn man nicht aufpasst.

Mehr zum Thema Reitsport im Landkreis Osterholz Allenfalls vage Hoffnung für Osterholzer Reitturniere Der erste Vorsitzende des Kreisreiterverbandes Osterholz, Ulrich Greinert, hatte bereits im März ... mehr »

Auf unserem Hof ist unwahrscheinlich viel zu tun, sodass mir die Beschränkungen gar nicht so recht auffielen. Wir haben die Zeit genutzt, um mal wieder alles in Schuss zu bringen. Zum Beispiel haben wir einiges repariert oder den Stall und die Hindernisse gestrichen. Natürlich wäre ich durchaus gerne mal am Deich in ein deutsches Lokal gegangen oder hätte mich irgendwo für ein Getränk auf die Terrasse gesetzt. Freunde und ein ehemaliger Mitarbeiter bekamen jeweils ein Kind, aber ein Besuch war schließlich nicht möglich. Genauso wenig konnten wir zur Mutter meiner österreichischen Lebensgefährtin fahren, die am Sonntag 75 wurde. Die Grenzen öffnen erst Mitte des Monats. Gefallen hat mir, dass es spürbar ruhiger auf den Straßen war und es allgemein weniger Stress gab. Persönlich nehme ich mir das auch immer vor, aber im Alltag wird das wohl eher schwer umzusetzen sein.

Nicht so sehr, ich kümmere mich ja nicht mal ums Einkaufen. Als Pferdewirtschaftsmeister spüre ich allerdings schon, dass es beim Verkauf von Pferden zurzeit ruhiger zur Sache geht. Es zeigen sich nun mal die finanziellen Nebenwirkungen, als erstes spart man bei den Hobbys. Wenn wir ehrlich sind, braucht niemand Pferde zum Überleben. Es ist ein unglaublich schönes Hobby, aber man muss es letztlich auch bezahlen können.

Zur Person

Heute von:

Christoph Kühl, 42 Jahre alt, Turnierreiter für den RV Lilienthal und Trainer auf dem eigenen Hof in Frankenburg

Weitere Informationen

Der Trainingsbetrieb ist vereinzelt gestartet. In unserer Serie „Der neue Alltag“ lassen wir Sportlerinnen und Sportler aus unserem Verbreitungsgebiet über die nun eingeführten Lockerungen berichten.