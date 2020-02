Falkenberg. Spitzenspielerin Stine Schröder gab nach sechswöchiger Verletzungspause ihr Comeback und überrollte ihre Gegnerin förmlich mit starken, präzisen Grundlinienbällen und Aufschlägen.

Etwas mehr Eingewöhnungszeit benötigte die lauffreudige Carolin Warnke, die durch eine gute Länge in den Schlägen und eine konzentrierte Vorgehensweise im zweiten Satz aber letztlich noch sicher triumphierte. Ohne Mühe kam Merle Erythropel zu ihrem Debütsieg im Winter. Dabei spielte sie sich taktisch clever ihre Chancen gut heraus und platzierte die Gewinnschläge dann zielbringend. An Position vier genügte es Lena Kranke, in langen Rallyes den Ball im Spiel zu halten und auf den Fehler ihrer Kontrahentin zu warten. Durch die uneinholbare Führung konnten es sich die Gäste leisten, Stine Schröder im Doppel noch zu schonen.

Dennoch gelang dem TCF der verdiente Kantersieg, durch den er am letzten Spieltag nicht mehr ans Tabellenende rutschen kann. „Wir sind sehr zufrieden mit unseren heutigen Leistungen“, freute sich Kapitänin Stine Schröder.

Weitere Informationen

TV Varel – TC Falkenberg 0:6: Kliegelhöfer – Schröder 1:6, 0:6; Liv Grete Tapken – Warnke 5:7, 1:6; Ida Lotte Tapken – Erythropel 1:6, 1:6; Hohn – Kranke 3:6, 1:6; Kliegelhöfer/Liv Grete Tapken – Klinckradt/Kranke 1:6, 0:6; Ida Lotte Tapken/Hohn – Warnke/Erythropel 2:6, 1:6 FM