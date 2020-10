Wittstedt. Grund ist ein positiver Corona-Befund bei einem SG-Spieler. Der Verein um Trainer Michael Beisert hatte nach der Diagnose sofort gehandelt und den Staffelleiter informiert. Ob die SG den Trainingsbetrieb mit den restlichen Spielern wie gewohnt weiterführen darf, ist noch unklar. „Das Gesundheitsamt ist am Wochenende nicht voll besetzt“, berichtete Beisert, der erst mal nicht davon ausgeht, dass am Dienstag trainiert wird. Auch das mit Spannung erwartete Derby gegen den FC Hagen/Uthlede II, der am vergangenen Wochenende ohnehin spielfrei war, wird an diesem Freitag vermutlich nicht stattfinden: „Da warten wir jetzt aber erstmal ab, was für Anweisungen wir erhalten“, so Beisert.