Landkreis Osterholz. LSB-Beschäftigte beantworten Fragen rund um den Sportbetrieb in Sportvereinen, bei Landesfachverbänden und Sportbünden oder vermitteln an Experten weiter. Erreichbar ist die Hotline montags bis freitags zwischen 10 und 12 Uhr und donnerstags von 16 bis 18 Uhr unter der Telefonnummer 0511-1268210. Es wird darum gebeten, auf dem Anrufbeantworter eine Telefonnummer zu hinterlassen, falls ein persönliches Gespräch nicht möglich ist. Fragen können auch per E-Mail an (info@lsb-niedersachsen.de) geschickt werden.