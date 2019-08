Lilienthal. Der Kreisligaaufsteiger SV Barisspor gewann sein Auftaktspiel der Kreisliga Osterholz hochverdient beim SV Lilienthal-Falkenberg mit 1:0 (0:0). Dementsprechend alles andere als zufrieden zeigte sich SVL-Trainer Hassan Jaber nach der Niederlage seiner Elf: „Ich hatte das Gefühl, dass ich keinen meiner Spieler noch kenne. Wir waren überhaupt nicht wach“, so der Coach.

Sein Gegenüber, Halil Ölge, gab zu Protokoll, dass man zwar mit einer Fünfer-Abwehrkette agiert habe, sich aber alles andere als versteckt habe. „Wir hätten auch mit drei oder vier Toren gewinnen können, während wir hinten kaum etwas zugelassen haben“, so der Trainer des Aufsteigers. Das Tor des Tages erzielte Ünal Coskun per direktem Freistoß in der 70. Minute. Der Kapitän versenkte den Standard aus etwa 20 Metern Entfernung.

Dass Barisspor nur mit 1:0 gewann, lag an der mangelnden Chancenverwertung des Aufsteigers. Alleine Bilal Matar vergab zwei Großchancen, als er im Eins-gegen-eins-Duell einmal den Pfosten anvisierte und ein weiteres Mal vorbeischoss. Er fügte sich damit ein in eine Reihe von vergebenen „Riesenchancen“ (Ölge). Laut Jaber hätte Barisspor auch vor dem Führungstreffer schon 3:0 führen können. Jaber bemängelte beim Bezirksliga-Absteiger vor allem die Einstellung. „Wir haben Barisspor unterschätzt, und damit haben wir genau das gemacht, was man als Absteiger in der neuen Liga nicht machen darf“, so der Trainer, der lediglich zwei Torschüsse seiner Mannschaft sah. Halil Ölge freute sich derweil über den defensiv stabilen Auftritt seiner Mannschaft sowie darüber, dass sie sich insgesamt viele Chancen herausgespielt habe, auch wenn diese nicht konsequent genutzt wurden.