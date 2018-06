Sorgte für den Ausgleich: Tobias Kruschinski (am Ball, hier im Heimspiel gegen Kiel). (Tobias Dohr)

Ritterhude. Besser als die deutsche Fußball-Nationalmannschaft, die durch die 0:1-Niederlage gegen Mexiko den WM-Start ordentlich in den Sand setzte, machten es am Sonntagnachmittag die American Footballer der Ritterhude Badgers: Gegen die Arminia Hannover Spartans, immerhin Tabellenführer der Regionalliga Nord, setzten sich die „Dachse“ nach einer echten Abwehrschlacht mit 13:7 (0:0) durch und feierten so einen ganz wichtigen Sieg. Überschattet wurde der Erfolg allerdings durch die schwere Verletzung von US-Running Back James Craddock, der sich unglücklich am Knöchel verletzte und möglicherweise für den Rest der Saison ausfallen wird.

„Der Sieg war somit sehr teuer bezahlt. Auch sonst bin ich nicht mit allem zufrieden, aber am Ende zählt der Erfolg“, bilanzierte Ritterhudes Headcoach Robert Schulz im Anschluss an den Kraftakt. Vor allem die Offensivleistung in der ersten Halbzeit missfiel dem Übungsleiter dabei enorm: „Das war wirklich ein Rückfall in die schwache Phase vom Saisonstart und teilweise katastrophal“, monierte Schulz. Gleich im ersten Drive erlaubte sich Quarterback Maximin Lange seinen ersten Ballverlust und ließ bis zum Halbzeitpfiff noch drei weitere Interceptions folgen.

Überragende Badgers-Defensive

Dass die Hausherren trotzdem mit einem punktelosen 0:0 in die Pause gingen, hatten sie ihrer überragenden Defensive zu verdanken. Die setzte den Ligaprimus, der auf seinen gesperrten Playmaker Breon Allen verzichten musste, immer wieder unter Druck und stoppte die Angriffsversuche der Gäste kompromisslos. Daniel Reffelmann und der bärenstarke Kai Binnemann durften dabei über Interceptions jubeln, außerdem provozierte die aggressive Badgers-Verteidigung noch einen Fumble. „Unsere Defensive hat uns in der ersten Halbzeit definitiv im Spiel gehalten und wirklich eine super Leistung gezeigt“, lobte auch Cheftrainer Robert Schulz.

Der und die zahlreichen treuen Fans, die auf weite Teile des Deutschland-Spiels verzichteten, durften sich im zweiten Durchgang dann auch über gelungene Offensivaktionen der Gastgeber freuen. Denn plötzlich wirkte die Offensivformation wie ausgewechselt, agierte deutlich entschlossener und arbeitete sich immer wieder über das Spielfeld.

Auch Quarterback Lange zeigte nun sein Potenzial und trat deutlich sicherer auf als noch vor der Pause. Dennoch waren es zunächst die Gäste, die es auf die Anzeigetafel schafften.

Ein einziges Mal war die Ritterhuder Verteidigung nicht aufmerksam, und Sascha Hamp fing einen Touchdown-Pass in der Endzone. Davon ließen sich die immer stärker aufkommenden Hausherren aber nicht mehr aus der Bahn werfen und kamen postwendend zum Ausgleich: Lange bediente den guten Tobias Kruschinski mit einem kurzen Screen-Pass und der Wide Receiver brach aus knapp 15 Yards in die Endzone durch. In der Folgezeit hielt die Abwehr ein ums andere Mal Stand, und im letzten Viertel erzielten die Hammestädter schließlich die ersehnte Führung. Nach einem guten Drive war es Daniel Antonowitsch, der den Ball zum 13:7 über die Linie trug. Kurios war das insofern, als dass Antonowitsch eigentlich gar nicht mehr als Running Back vorgesehen ist, aufgrund der Ausfälle aller etatmäßiger Läufer aber einspringen musste und so zum Matchwinner avancierte.

Zwar wurde der folgende PAT und weitere aussichtsreiche Gelegenheiten auf Punkte vergeben, dennoch wurde der Sieg gegen den Spitzenreiter letztlich über die Zeit gebracht. Und so durften sich am Sonntagabend wenigstens die Footballfans in Ritterhude über einen Sieg freuen.