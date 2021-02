Worpswede/Bokel. Der Vorfrühlings-Crosslauf des TSV Worpswede wird traditionell immer am letzten Sonntag im Februar ausgetragen. „Wir haben den Lauf gleich zu Beginn des Laufkalenderjahres schon abgesagt. Wir hätten den Weyerberg ansonsten für Nicht-Teilnehmer sperren müssen. Diese Auflage hätten wir schon vom Personal her nicht erfüllen können“, gibt der Vorsitzende des TSV Worpswede, Jan Schnakenberg, zu bedenken. Im vergangenen Jahr hatte der Wettbewerb noch kurz vor dem ersten Lockdown stattgefunden.

Der nächste Bokeler Crosslauf soll am Sonnabend, 12. Februar, des kommenden Jahres über die Bühne gehen. Geplant sind dabei Wettbewerbe über die Distanzen von 0,75, 1,5, 3,2 und sieben Kilometer mit Start und Ziel an der Sporthalle der Grundschule in Bokel. Die 47. Auflage des Worpsweder Vorfrühlings-Crosslaufes ist für den 27. Februar angesetzt. „Bis dahin sieht die Welt bestimmt schon ganz anders aus“, zeigt sich Jan Schnakenberg optimistisch im Hinblick auf das Event im kommenden Jahr mit Läufen über 1240, 2220, 3490 und 9940 Meter.