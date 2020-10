Worpswede. Wenn der Stürmer des FC Worpswede, Derrick Ampofo, zweimal trifft und der Gegner nicht, riecht es nach einem 2:0-Sieg seines Teams. Doch weil Ampofo die Kugel einmal ins falsche Netz bugsierte, endete die Partie beim Spitzenreiter der Fußball-Bezirksliga 3, Staffel 1, TV Sottrum, mit einem 1:1. Ein solches Ergebnis hätten die Kicker aus dem Künstlerdorf vor dem Spiel wohl ohne weiteres unterschrieben. Aber hinterher?

„Es wäre aber tatsächlich noch mehr für uns drin gewesen, weil wir in der zweiten Halbzeit die besseren Chancen besaßen“, urteilte FC-Trainer Patrick Wellbrock. Dieser ließ seine Elf nach der Corona-Zwangspause erst einmal vorsichtig agieren. Hinter der einzigen Spitze Derrick Ampofo formierte sich ein Fünfer-Mittelfeld mit drei Akteuren im Zentrum. „Das hat auch bis auf die eine Ausnahme gut geklappt. Wir haben kaum Möglichkeiten für Sottrum aus dem Spiel heraus zugelassen“, stellte Wellbrock fest.

Nach einem Freistoß von Lars Rieken aus dem Halbfeld brachte Derrick Ampofo seine Farben nach 18 Minuten mit dem Kopf mit 1:0 in Führung. In der Folgezeit zogen sich die Gäste noch mehr zurück. „Die Feldvorteile für Sottrum hatten wir eingeplant“, versicherte Patrick Wellbrock. Dieser ärgerte sich über den Zeitpunkt und die Entstehung des 1:1 kurz vor dem Pausenpfiff. „Wir haben einen Eckball am kurzen Pfosten nicht geklärt bekommen. Der Ball sprang dann unglücklich von Derrick Ampofo über die Linie“, berichtete Wellbrock. Nach dem Wechsel wurde der Gast etwas offensiver. „Jonny“ Kück scheiterte jedoch im Eins-gegen-Eins an TV-Tormann Tobias Engel (75.). Ein abgefälschter Kück-Schuss verfehlte zudem knapp das Ziel. Fazit: Da war mehr drin.