Alles im Griff: Die Volleyballerinnen des ATSV Scharmbeckstotel um Trainerin Siggi Holschen (Bildmitte) feierten einen deutlichen Auswärtssieg. (Sandra Brockmann)

Scharmbeckstotel. Das Team von ATSV-Trainerin Siggi Holschen fegte die stark eingeschätzten Gastgeberinnen, die zuvor noch Fischerhude-Quelkhorn deutlich besiegt hatten, gleich mit 3:0 (25:15, 25:16, 25:12) aus der Halle.

Von Beginn an präsentierten sich die Scharmbeckstotelerinnen in einer Verfassung, in der jede Trainerin ihre Mannschaft gerne sieht: „Hoch motiviert, total locker und gut gelaunt“, brachte es Holschen auf den Punkt. Über 5:5 und 10:7 setzten sich die Gäste zu Beginn des ersten Satzes ab und bauten diesen Vorsprung kontinuierlich weiter aus. Die überragende Mittelblockerin Ute Wilm war von den Beverstedterinnen kaum zu überwinden, ähnlich stark agierte auch die zweite Mittelblockerin Joana Buse.

Auch in Durchgang zwei zogen die ATSV-Damen bei 10:7 vorentscheidend davon. Libero Linda Schulken erkämpfte sich in der Abwehr viele Bälle, Irene Jäger konnte zudem immer wieder am Aufschlag punkten. Die Gastgeberinnen zeigten sich nach dem Verlust des zweiten Satzes sichtlich entnervt und mussten so auch im dritten Durchgang früh abreißen lassen. Über 9:4 und 19:8 war die Partie früh entschieden. Isabel Nackenhorst und Sophia Richter zeigten im Angriff eine variable und konstante Leistung, auch Mareike Wille war als Diagonalspielerin kaum zu stoppen. „Es war einfach eine richtig geschlossene Teamleistung“, freute sich Siggi Holschen und fügte abschließend hinzu: „Es gab überhaupt nichts zu meckern. So kann es weitergehen.“

ATSV Scharmbeckstotel: Jäger, Höge, Wille, Göcke, Richter, Wilm, Buse, Nackenhorst, Schulken.