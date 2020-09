Pennigbüttel. Daniel Busch sorgte in der 36. Minute für den Treffer des Tages, es war zugleich das erste Tor des jungen Offensivmannes im Herrenbereich.

„Das hat mich für Daniel natürlich ungemein gefreut“, gab Pennigbüttels Coach Malte Jaskosch nach dem Tor des aus dem eigenen Nachwuchs stammenden Akteurs zu Protokoll. Auch sonst war Jaskosch durchaus einverstanden mit der Vorstellung seines Teams: „Wir haben hinten wirklich prima gestanden und kaum etwas zugelassen.“ In der Innenverteidigung kam an der Seite von Eike Pupat der mittlerweile 43-Jährige René Thiel für den noch immer verletzten Kapitän Stefan Hobbie zum Einsatz – und löste diese Aufgabe gewohnt souverän.

In einem umkämpften und durchaus hitzigen Spiel gingen die „Kometen“ im Anschluss an eine Ecke in Führung. Nach einer Kopfballverlängerung von Florian Lührsen war Daniel Busch zur Stelle und stocherte das Leder aus dem Gewühl heraus über die Linie. Danach verpassten die Hausherren in Person vom Joshua Zurek und Neuzugang Kamal Housseini, der über die rechte Seite viel Tempo ins Spiel brachte, allerdings das 2:0. Nach zahlreichen Wechseln in Durchgang zwei ging der Spielfluss in den zweiten 45 Minuten dann zusehends verloren. „Alles in allem haben wir natürlich noch einiges zu verbessern, aber das war schon ein vernünftiger Test“, zeigte sich Jaskosch nach 90 intensiven Testspielminuten zufrieden.

SV Komet Pennigbüttel – FC Geestland 1:0 (1:0)

SV Komet Pennigbüttel: Böttjer (46. Krenz); Lühr (50. Zelesov), Pupat, Thiel, Dziobeck (46. Tobias van Bree), Lührsen (55. Ahlers), Zurek, Michaelis, Hampel (46. Siewert), Housseini, Busch

Tor: 1:0 Daniel Busch (36.)

Schiedsrichter: Patrik Feyer (Hansa Schwanewede)