Da ist das frühe 1:0 für den Kreisligisten: Daniel Grimm hat Schwanewedes Torwart Yannick Sachau umkurvt und schiebt zur Führung für die Gastgeber ein.

Neu St. Jürgen. Daniel Grimm (vier U19-Länderspiele für Deutschland) eröffnete vor 80 Zuschauern beim 4:2 (2:1)-Überraschungscoup gegen den neuen Bezirksligisten FC Hansa Schwanewede den Torreigen. Auf den Kreisligisten wartet damit am Sonntag (15 Uhr) mit dem VSK Osterholz-Scharmbeck ein weiterer Bezirksligist.

„Wir haben viele Fehler im Spielaufbau gemacht, wollten uns anders verkaufen“, bekundete Hansa-Trainer Mike Schnäckel nach dem Bezirkspokal-Aus. Gäste-Trainer Andreas Dirks schenkte mit Florian Samorski, Michael Scholz, Malte Schulze, Jendrik Seebeck, André Ziegenbein und Chris Ziegenbein gleich sechs Neulingen das Vertrauen für die Startbesetzung. Ein echtes Empfehlungsschreiben konnte das Sextett über die volle Distanz aber nicht abgeben. Beim Aufsteiger war viel Sand im Getriebe. „Was da unterm Strich rausgekommen ist, war nicht im Sinne der Sache“, deutete Mike Schnäckel viele Hansa-Defizite an. Abstimmungsprobleme machten sich beim Gast auf dem hervorragenden Eiche-Hauptplatz bemerkbar.

Neues System beim Kreisligisten

Enrico Berneking schickte den Kreisligisten aus Neu St. Jürgen mit einer 4-1-4-1-Formation ins Rennen. „Wir haben ein neues Spielsystem versucht, das der Gegner von uns vielleicht nicht so kennt. Es war ein gutes Spiel auf Augenhöhe, in dem wir unsere Chancen gut genutzt haben“, ließ der Eiche-Coach durchblicken. Mit viel Routine gab der Gastgeber dem Bezirksliga-Aufsteiger Rätsel auf. Daniel Grimm (32 Jahre) und Florian Wendelken (34) erzielten nicht von ungefähr die ersten beiden Tore für die Platzherren. Vor der Eiche-Führung bekamen die Gäste den Ball nicht aus der Gefahrenzone.

Daniel Grimm roch den Braten und bestrafte prompt eine Hansa-Nachlässigkeit (12.). Florian Wendelken brachte den TSV nach einem Abpraller per Innenpfostenschuss erneut in Front (36.). Dazwischen gelang Emil Tepper per akrobatischer Fußeinlage nach Flanke von Pierre Lewandowski der 1:1-Ausgleich (18.). „Konzentriert euch mal im Spielaufbau“, kritisierte Hansa-Trainer Andreas Dirks sein Team zuvor noch. Sekunden später unterlief Yannick Sachau im Sechzehner ein Foulspiel gegen Daniel Grimm. Der Hansa-Keeper bügelte sein Missgeschick aber wieder aus, als er den von Christian Roschen schwach geschossenen Strafstoß sicher entschärfte.

„Christian, das war dein letzter Elfmeter in dieser Saison“, rief Enrico Berneking nach dem Fehlschuss auf den Platz (16.). Christian Roschen ließ seine „Fahrkarte“ vergessen, als er nach Wiederbeginn das 3:1 mit einem Zuckerpass einleitete. Mark Gondlach schüttelte die Hansa-Abwehr ab und versenkte den Ball im Netz (49.). Mit Tempodribblings über die Außenbahnen riss der TSV Eiche Neu St. Jürgen wiederholt tiefe Löcher in die Gäste-Hintermannschaft. Symptomatisch dafür stand das 4:1 durch Joker Marco David. Julian Buhl zeigte dem Bezirksligisten über die linke Außenbahn nur die Hacken. David hatte wenig Mühe, die erstklassige Vorarbeit zu veredeln (65.).

Jendrik Seebeck verpasste kurz zuvor in freier Bahn das fast sichere 2:3 (63.). Nick Stellmann sorgte auf der anderen Seite mit einem weiteren Joker-Tor zum 2:4 nach Assist von Emil Tepper dafür, dass in der Schlussphase noch leichte Spannung aufkam (73.). Vier Minuten zuvor hatte Marcus Schlösser im Eiche-Tor noch eine Eins-gegen-eins-Situation gegen Tepper entschärft. Die Neu St. Jürgener brachten den Vorsprung mit viel Herzblut über die Zeit. Der Eiche-Erfolg war insofern auch vollauf verdient, weil Florian Wendelken (11.) und Jonas Brünjes (75.) noch mit einem Lattentreffer aufwarteten. Der FC Hansa Schwanewede besaß beim Abpfiff von Schiedsrichter Justin Hoff (VSK Osterholz-Scharmbeck) lediglich beim Eckenverhältnis ein deutliches Plus (8:2). „Das Ding ist gelaufen. Anständig zu Ende spielen“, rief Andreas Dirks schon lange vor Spielende (66.).