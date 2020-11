Einst stand Daniel Mathies beim TV Sottrum an der Seitenlinie. Aktuell ist als als Coach beim TSV Eiche Neu St. Jürgen aktiv. (Björn Hake)

Daniel Mathies: Ich fühle mich im Verein und auch im Umfeld sehr wohl. Leider ist es keine normale erste Saison, da es durch Corona viele unvorhergesehene Unterbrechungen gibt.

Die Frage ist durchaus schwer zu beantworten, da ich noch nicht jedes Team gesehen habe. In meinen Augen wird die Osterholzer Liga aber schlechter gemacht, als sie eigentlich ist. Ich habe schon sehr spielstarke Mannschaften gesehen, zum Beispiel Lilienthal-Falkenberg oder Wallhöfen.

In der Tat sind die Voraussetzungen hervorragend. Dies kommt aber nicht von ungefähr. Daher muss man sich auch einfach mal bei den Verantwortlichen bedanken, die uns jeden Tag durch sehr viel Fleiß diese Umstände überhaupt erst ermöglichen.

Es ist durchaus ein sehr schwacher Start meiner Jungs gewesen. Häufig haben wir uns einfach für den großen Aufwand und gute Spiele nicht belohnt. Trotzdem muss ich sagen, dass ich mir diese Aufgabe gezielt ausgesucht habe, weil ich hier die Möglichkeit habe etwas aufzubauen. Was natürlich nicht von heute auf morgen funktioniert, aber das erwartet auch niemand.

„Grimmi“ ist ein enorm wichtiger Spieler für uns! Man sieht einfach, dass er den Unterschied ausmachen kann und auch im „Alter“ noch Siegermentalität mitbringt. Zudem ist er in der Offensive flexibel einsetzbar und bringt auf jeder Position seine Leistung. Ich hoffe, es ist nicht die letzte gemeinsame Saison.

Ich habe den ersten Sieg nicht gebraucht, um zu sehen, was in der Mannschaft steckt. Ich habe schon viele gute Momente der Jungs gesehen. Wichtig ist nur, dass jeder weiß, was er Spiel für Spiel investieren muss, um am Ende erfolgreich zu sein. Und genau das war beim ersten Sieg spürbar. Gerade in diesem Spiel haben einige Spieler endlich die Körpersprache und den Willen gezeigt, den ich von ihnen erwarte.

Zur Person

Daniel Mathies (35)

trainiert den Fußball-Kreisligisten TSV Eiche Neu St. Jürgen. Er legt von seinem Wohnort Sottrum weite Wege zurück, um im Kreis Osterholz seinem Hobby nachzugehen. Zuvor coachte er den TV Sottrum.