Freute sich über eine kämpferisch starke Leistung des Teams: VSK-Trainer Matthias Schupp. (Hans-Henning Hasselberg)

Landkreis Osterholz. Daniel Schütte vom VSK Osterholz-Scharmbeck ist mit zehn weiteren Treffern zum besten Torschützen der Handball-Bremenliga avanciert. Für ihn stehen insgesamt 129 Tore zu Buche. Daraus resultiert ein Schnitt von 8,06 Treffern pro Spiel. Die 27:32-Niederlage seiner Formation beim Titelaspiranten SV Grambke-Oslebshausen II vermochte aber auch Schütte nicht zu verhindern. Der TV Lilienthal kam kampflos zu einem Erfolg über das Schlusslicht HSG Schwanewede/Neuenkirchen III.

TV Lilienthal – HSG Schwanewede/Neuenkirchen III (kampflos für Lilienthal): „Den Schwanewedern standen wohl nur fünf Spieler zur Verfügung“, ließ Lilienthals Coach Benedikt Wendler wissen. Deshalb habe der Kreisrivale auch bereits eine Woche zuvor um eine Spielverlegung gebeten. „Aufgrund der Kürze bis zum Saisonende haben wir keinen Ersatztermin gefunden, der beiden gepasst hätte“, sagte Wendler. Am Vormittag des Spieltages hätte der Gast dann offiziell auf das Spiel verzichtet, so der Coach.

SV Grambke-Oslebshausen II – VSK Osterholz-Scharmbeck 32:27 (17:16): „In der ersten Halbzeit war es ein sehr ausgeglichenes Spiel, in dem wir uns vom Tabellenzweiten nicht abschütteln ließen“, teilte VSK-Trainer Matthias Schupp mit. Über eine starke Deckungsleistung und mit einem guten Martin Monser im Tor habe der Anschluss immer wieder hergestellt werden werden. „Es wurden lange Angriffe mit einigen guten Kombinationen gespielt, die vor allem Daniel Schütte, Janis Hilse und Clemens Böschen erfolgreich abschlossen“, berichtete Schupp.

In der zweiten Hälfte gingen die Gastgeber dann zu einer Manndeckung gegen Spielmacher Clemens Böschen über. „Vier technische Fehler kurz nach der Pause führten zu einem deutlichen Rückstand für uns“, bedauerte Matthias Schupp. Der Rückraum habe aber weiterhin stark agiert. Daniel Schütte ragte dabei durch seine zehn Tore leicht heraus. „Leider konnte der Rückstand aber nicht ganz aufgeholt werden. Näher als drei Tore kamen wir nicht heran“, informierte Schupp. Insgesamt hätten die kämpferische Einstellung in der Abwehr und die geschlossene Angriffsleistung in seiner Formation aber gestimmt. „Es war ein richtig gutes Spiel auf Augenhöhe“, versicherte Matthias Schupp.

VSK Osterholz-Scharmbeck: Monser; Dunkelberg, Hilse (5), Bald, Schwenteck, Böschen (7), Ohlenbusch (2), Sillje (2), Schütte (10/3), Engl, Horst (1)