Keke Topp (weißes Trikot). (nordphoto)

1950 Euro fließen in die Kassen des TSV Gnarrenburg. Der Grund dafür ist die Ausbildung von Keke Topp, der in der kommenden Saison für die A-Junioren des FC Schalke 04 auflaufen wird. Zuletzt trug der 17-Jährige das Trikot des SV Werder Bremen, zu dem er im Jahr 2013 von seinem Heimatverein gewechselt war. An der Weser stieg der Angreifer zum Junioren-Nationalspieler auf. Weil er in der Saison 2019/20 zwei Länderspiele für die deutsche U16-Auswahl bestritt, greift das Bonussystem des Deutschen Fußballbundes (DFB): Mit diesem honoriert der Verband seit der Saison 2004/05 die Arbeit der Vereine, die an der Talentförderung von Junioren-Nationalspielern beteiligt waren. Insgesamt schüttet der DFB an 17 Vereine des Niedersächsischen Fußballverbandes 48.500 Euro für die Ausbildung von sieben Juniorinnen beziehungsweise Junioren aus.