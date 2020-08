Christa Warncke. (Stefan Strassenburg)

Frau Warncke, wie sieht Ihr neuer sportlicher Alltag aus, und in welchen Bereichen vermuten Sie persönlich die größten Schwierigkeiten?

Christa Warncke: Vor zwei Monaten habe ich zusammen mit Anike Urumovic diesen Posten übernommen, wobei dem Verein wichtig war, dass nach der Zusammenlegung auch wir als Seeberger unsere Sicht der Dinge im Vorstand einbringen können. Wir haben die lange spielfreie Zeit genutzt, die Jungs trotzdem in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Ein befreundeter, professioneller Fotograf hat in einer Instagram-Story alle Teammitglieder auf der Diele unseres Bauernhofs abgelichtet, sogar unser Maskottchen, den Wolf, der am Ende sein wahres Gesicht zeigt. Zudem hat die Mannschaft mit Gudrun Hallerstede ein Mentaltraining und Maßnahmen zum Teambuilding durchlaufen. Es fand darüber hinaus eine Ernährungsberatung statt, und der bekannte Lauftrainer von 1860 Bremen, Hartmut Bunzel, gab seine Tipps, wie man den einen, entscheidenden Schritt schneller am Ball sein kann. Das Training läuft mit den extrem großen Kader von 35 Aktiven durch die fliegenden Wechsel problemlos ab. Am kommenden Wochenende steigen endlich auch die ersten Testspiele, unter anderem gegen Erstligist ETV Hamburg. Die Saison soll dann für uns am 26. September gleich mit dem Derby gegen Eiche Horn losgehen. In unserer Staffel der dreigeteilten Zweiten Liga gibt es nur fünf Teams, die dreimal gegeneinander spielen sollen. Würde man aufgrund Corona zum Beispiel letztlich nur eine Serie schaffen, hätte man dennoch ein verwertbares Tabellenbild.

Wie sehen Sie die derzeitigen Lockerungen?

Ich denke, es ist immer richtig, Lockerungen in vorsichtiger Form anzutesten, sodass man sie bei einer Ausbreitung der Krankheit schnell wieder zurückziehen könnte.

Was haben Sie während des Lockdowns am meisten vermisst, und welche Dinge aus dieser Zeit möchten Sie in Ihrem normalen Alltag gerne beibehalten?

Ich bin Kamerafrau, unter anderem spezialisiert auf Opern und Konzerte. Durch Corona ist meine ganze Berufsbranche zum Stillstand gekommen. Zum Glück habe ich noch einen Zweitjob und konnte mich diesem als Autorin häufiger widmen. Meine eigentliche Arbeit fehlt mir aber sehr. Wer hat schon das Glück, Kindheitsidole wie Rodger Hodgson von „Supertramp“ berufsbedingt ganz nah genießen zu dürfen. Gerne gehe ich normalerweise auch essen und bevorzuge es gerade, am Büffet vieles zu probieren. Ein großes Familienzusammentreffen in Dänemark ist wegen der Pandemie ausgefallen, meinen 50. Geburtstag hole ich nun im nächsten Jahr nach. Dann bleibe ich halt noch länger 49. Durch Corona kam ich in den Genuss zu entschleunigen. Wer das erst mal begriffen hat, kann dies meiner Meinung nach auch zukünftig steuern.

Wie sehr schränkt Sie Corona in Ihrem Leben noch ein?

Auf unserem Hof in Seebergen fühlt es sich trotzdem nach wie vor so entspannt wie in „Bullerbü“ an. Aber in meinem Beruf gibt es leider aktuell weiterhin keine echte Perspektive. Spannend wird es auch sein, ob beim Floorball überhaupt Zuschauer zugelassen sind. Ein entscheidender Motivationsschub könnte womöglich fehlen.

Das Gespräch führte Frank Mühlmann.

Zur Person

Heute von:

Christa Warncke, 50 Jahre alt, neue Floorball-Teammanagerin der Lilienthaler „Wölfe“

Weitere Informationen

Der Trainingsbetrieb ist wieder am Laufen. In unserer Serie „Der neue Alltag“ lassen wir Sportlerinnen und Sportler erzählen, wie es ihnen geht. Heute: Christa Warncke, neue Floorball-Teammanagerin der Lilienthaler „Wölfe“