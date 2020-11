Dannenberg. Unter den Neuzugängen der Vereine aus der Fußball-Kreisliga Osterholz kletterte ein Spieler in der Herbstserie 2020 Stufe für Stufe auf der Erfolgsleiter hoch. Sinan Schausberger legte beim TSV Dannenberg einen Bilderbuchstart hin. Der 18-jährige Offensivspieler führt mit zehn Saisontreffern in seinem ersten Herrenjahr die Torjägerliste der Beletage des Kreises an. Der Vereinswechsel im Sommer vom SV Lilienthal-Falkenberg zum TSV Dannenberg zahlte sich für den Senkrechtstarter voll aus.

Die Wahl für den Verein aus der Gemeinde Grasberg beeinflussten Bekannte, die mit dem TSV Dannenberg fest verwurzelt sind. „Der ausschlaggebende Punkt waren meine ganzen Freunde, mit denen ich zusammenspielen wollte. Außerdem wollte ich etwas Neues ausprobieren“, Sinan Schausberger seinen Vereinswechsel im Vorfeld der Spielserie 2020/21. Die 1,80 Meter Körpergröße verteilen sich beim Emporkömmling der Grün-Weißen auf 75 Kilogramm Kampfgewicht. Für seine bisherigen zehn Saisontreffer benötigte der Knipser nur vier Spiele. Gegen die SG Platjenwerbe (3:1) und den TSV Eiche Neu St. Jürgen (6:0) traf er doppelt. Der 1. FC Osterholz-Scharmbeck (6:2) und Barisspor (5:0) musste sogar drei Gegentore durch Sinan Schausberger hinnehmen. Bei beiden Dreierpacks gelangen dem Neu-Dannenberger drei Treffer in Folge.

Die starke Trefferausbeute fußt auf mehreren Stärken, die den Neuzugang auf dem Rasen schwer ausrechenbar machen. „Meine Stärke ist auf jeden Fall die Übersicht auf dem Platz. Dazu mein Abschluss, meine Ballsicherheit und meine Beidfüßigkeit“, unterstreicht der Akteur mit Killerinstinkt. Der Spieler ist auch für Fleißarbeit in der eigenen Spielhälfte zu haben. „Defensiv bin ich in Zweikämpfen nicht der Allerschlechteste“, stellte der Newcomer klar. Im offensiven Mittelfeld tobt sich der Schüler des Lilienthaler Schoofmoor-Gymnasiums am liebsten aus. „Meine Wunschposition ist natürlich die als Zehner auf dem Platz“, gibt Sinan Schausberger vor.

Hinter dem Freizeitkicker liegen die Vereinsstationen SV Lilienthal-Falkenberg, FC Worpswede, SC Borgfeld und SV Werder Bremen. Unter Werder-Jugendtrainer Onur Aydogdu entwickelte sich die Offensivkraft richtig weiter. Beim TSV Dannenberg fiel dem Chelsea-Fan (Lieblingsspieler dort: Timo Werner und Mason Mount) die Eingewöhnung im Verein leicht. „Ich wurde sehr willkommen aufgenommen“, lobt der Torjäger. Nach einem früheren Knorpelschaden ist der 18-jährige Neuzugang froh darüber, dass es für ihn seit Monaten wieder so richtig rund läuft auf dem Sportplatz. Dies bekommen die Gegner zu spüren.

Gewöhnt hat sich der Torschütze vom Dienst inzwischen auch an die andere Gangart im Herrenbereich. „Man merkt schon, dass es im Herrenbereich deutlich körperbetonter zugeht als im Jugendbereich“, streicht der Wahl-Dannenberger heraus. Mit seinem neuen Team verfolgt der Aktivposten mehrere Ziele. „Persönlich versuche ich, jedes einzelne Spiel zu gewinnen und mit der Mannschaft auf jeden Fall aufzusteigen“, bekennt Sinan Schausberger. Im Jugendbereich spielte der nervenstarke Stammspieler bereits auf höherer Ebene (Verbandsliga Bremen). Im Herrenbereich möchte der Torjäger über den Tellerrand der Kreisliga Osterholz hinausblicken. „Eine Liga habe ich nicht als Ziel. Ich möchte so hoch spielen wie möglich“, entgegnet der Vollblutfußballer. Voll zufrieden ist der Neu-Dannenberger mit dem bisherigen Saisonverlauf. „Wir spielen attraktiven Fußball, stellen uns nicht hinten rein“, verweist Sinan Schausberger auf einen erfreulichen Randaspekt der Herbstserie.

Mit der regelmäßigen Nominierung Schausbergers im zentralen Mittelfeld lag Coach Steffen Mehrdorf goldrichtig. Der Neuzugang zahlte dem Trainer das Vertrauen durch vorzügliche Leistungen zurück. „Fußballerisch war uns schnell klar, dass wir mit Sinan einen wirklich starken Mann dazubekommen haben im Sommer. Der Junge hat ein wirklich gutes Auge für freie Räume, ist trickreich, hat zwei starke Füße und einen guten Abschluss“, urteilt Steffen Mehrdorf. Der Neuzugang hebt den TSV Dannenberg auf ein besseres Niveau. „Menschlich ist er sehr bodenständig, hat immer gute Laune. Einfach ein Super-Typ“, preist der Coach Charakterzüge seines Goalgetters an.

Der frühere Tennisspieler Sinan Schausberger begann bereits mit drei Jahren seine Laufbahn als Fußballer. Der im Sternzeichen des Skorpion geborene Spieler stellt sich für die Zukunft auf mehr Gegenwehr auf dem Platz ein. „Man merkte schon in den ersten Spielen, dass mir die Gegenspieler nicht wirklich auf den Füßen standen“, erklärt der Filigrantechniker seine bislang vorzügliche Torausbeute etwas damit, dass er im Offensivbereich oft noch freie Räume in einer für den Gegner gefährlichen Zone vorfand. Sein Ex-Trainer, der selbst das Trikot für den TSV Dannenberg überstreifte, verfolgt die Positiventwicklung mit Argusaugen. „Sinan ist ein guter Junge, hat ein gutes Auge auf dem Platz. Dazu ein super-gutes Umfeld. Nun muss er sich auch in den Spitzenspielen beweisen“, fügt Hassan Jaber (SV Lilienthal-Falkenberg) an.

