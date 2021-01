Landkreis Osterholz. Lena Mager vom RFV Hüttenbusch-Neu Sankt Jürgen hat beim Springturnier des RFV Holle-Wüsting groß aufgetrumpft. Bei der weiteren Veranstaltung im Rahmen der Urban-ClassX-Serie musste sich die Hüttenbuscherin in der L-Springpferdeprüfung auf ihrem sechsjährigen Hannoveraner Wallach D`Arvicii mit der Wertnote von 8,1 Punkten nur Inge Graven vom RFV Cappeln auf Caillu (8,3) geschlagen geben.

Für Zoe Lübsen von der RG Bahrenwinkel lief es auf Quirana in dieser Prüfung hingegen nicht nach Wunsch. Die 18-Jährige verfehlte auf ihrer sechsjährigen Holsteiner Stute eine Schleife. Im A-Punktespringen freute sich Chantal Rödel vom RFV Hüttenbusch-Neu Sankt Jürgen über eine Platzierung. Auf ihrer 13-jährigen Hannoveraner Stute Giulia belegte Rödel mit 54 Zählern in einer Zeit von 55,83 Sekunden einen guten sechsten Rang in der ersten Abteilung. Als Elfter war auch Fynn Renzel vom RC Wümme in dieser Abteilung noch so gerade eben platziert. Der 29-Jährige stellte den zehnjährigen Hannoveraner Wallach von Greta Buschmann vom Hubertus RV Bremen vor und verbuchte bei ebenfalls 54 Punkten eine Zeit von 58,79 Sekunden. „Bei diesem Pferd handelt es sich um ein Korrekturpferd, das ich seit etwa drei Monaten reite. Es hatte schlechte Erfahrungen gemacht und wollte deshalb nicht mehr springen“, informierte Renzel. Der Wallach sei früher auch schon in M-Springen platziert gewesen. „Sir Werthmann hat sich nun wieder gut entwickelt und soll demnächst auch wieder in L-Springen gehen“, kündigte Fynn Renzel an.

Mehr zum Thema Reiten Urban-ClassX-Serie Joker-Sprung bringt Zoe Lübsen kein Glück Beim M-Springen brachte der Joker-Sprung Zoe Lübsen kein Glück, trotzdem bejubelte die Reiterin beim ClassX-Turnier drei Platzierungen. mehr »

Nele Finken vom RV Scharmbeckstotel heimste auf Sun de Revel als Sechste der zweiten Abteilung mit 54 Punkten in 56,07 Sekunden ebenfalls eine Schleife ein. Stefan Ahlers vom RFV Pennigbüttel beanspruchte in dieser Abteilung auf Strothmann (54/57,63) als Neunter auch noch eine Platzierung. Marvin Kandziora vom RFV Rütenbrock stellte sich auf Flame als Sieger der ersten Abteilung (54/47,68) als bester Teilnehmer in dieser Prüfung heraus. Nach dem Wettbewerb wurden die Reiter nach Leistung auf die beiden Abteilungen aufgeteilt. Bahrenwinkels Zoe Lübsen auf Quirana (54/60,31), Hüttenbuschs Chantal Rödel auf Chanson Elise (54/62,24) und Dartagnan du Banney (54/62,96) sowie Pennigbüttels Stefan Ahlers auf Samson (53/63,88) mussten in dieser Prüfung ohne Schleifen auskommen.

Eine famose Darbietung legte Nina Wille vom RV Sankt Jürgen im L-Punktespringen an den Tag. Auf ihrer zehnjährigen Holsteiner Stute Baloubelle schrammte Wille als Fünfte der ersten Abteilung mit 65 Punkten in einer Zeit von 64,61 Sekunden nur knapp am Sprung auf das Siegertreppchen vorbei. Aber auch Scharmbeckstotels Nele Finken ergatterte in dieser Abteilung als Zwölfte auf ihrer neunjährigen Hannoveraner Stute Sun de Revel mit 63 Zählern in 59,43 Sekunden noch eine Schleife. Chantal Rödel ging hingegen auf ihren Vierbeinern Giulia (52/71,89), Grey Finest (25/65,05) und Chanson Elise (8/82,18) ebenso leer aus wie Anna Schäfer vom RV Worpswede auf Cocofina (58/67,76), Lena Mager auf D`Arvicii (57/82,28) und Stefan Ahlers auf Strothmann (42/111,38). Hannah Weinkopf vom RFV Helmstedt auf Lisett entpuppte sich mit 65 Punkten in einer Zeit von 58,97 Sekunden als Gewinnerin der ersten Abteilung als beste Starterin in diesem Feld mit insgesamt 72 Kombinationen aus Pferd und Reitern.

Mehr zum Thema Stedinger RV Sturmvogel Berne Selbst vom Sieg überrascht In der zweiten Abteilung des M**-Springens setzte sich Hendrik Sosath auf seinem neunjährigen Oldenburger Hengst Casino Grande ohne Abwurf und in einer Zeit von 62,78 ... mehr »

Anna Schäfer verpasst Platzierung

Worpswedes Anna Schäfer traute sich auf ihrer elfjährigen Hannoveraner Stute Cocofina auch im M-Punktespringen, der abschließenden Prüfung der Wettkampfwoche, an den Start. Hier verpasste Schäfer mit 70 Zählern in 63,37 Sekunden auf Position 21 nur knapp eine Platzierung. Auch Nina Wille blieb auf Baloubelle (60/67,89) auf Platz 32 ohne Schleife. Merle Güldenstern-Broxtermann vom RV Visbeck setzte sich auf Witches Goldberg B (77/57,31) in der ersten Abteilung dieses Wettkampfes durch.

Lea Bergmann vom RV Sankt Jürgen lief im Standardspringwettbewerb mit zwei Pferden von Besitzerin Erika Kopp, der Mutter von Springreiterin Nicole Scholz vom RFV Pennigbüttel, auf. Aber weder auf der fünfjährigen Hannoveraner Stute Perla K (4/65,50) noch auf dem fünfjährigen niederländischen Wallach Steerwoldes`s Dexter (8/62,13) gelang ihr dabei ein fehlerfreier Auftritt. Rütenbrocks Marvin Kandziora behauptete sich auf Bubble Gum ohne Abwurf in einer Zeit von 44,37 Sekunden auch in dieser Prüfung. Besser klappte es für Lea Bergmann im Stilspringwettbewerb mit erlaubter Zeit. Mit der Wertnote von 8,0 Punkten fuhr Bergmann auf Steerwolde`s Dexter als Elfte eine Schleife ein. Auf Perla K (7,6) wurde es dagegen nichts mit einer Platzierung für Lea Bergmann. Ganz vorne anzutreffen waren wieder einmal Marvin Kandziora und Bubble Gum (8,5).

Josephine Dallmann vom RFV Kuhstedt erlaubte sich im L-Springen mit Idealzeit auf Lunik Mission fünf Strafpunkte und erhielt deshalb auch keine Schleife. Es siegte Irmengard von Essen vom Stedinger RFV Sturmvogel Berne auf Disney Park (0/65,44) in der ersten Abteilung. Im Zuge der Verschärfungen der Corona-Maßnahmen schränkte auch der RFV Holle-Wüsting noch einmal Dinge ein. „So durften wir nur noch mit noch weniger Teilnehmern abreiten. Das war schon sehr kritisch“, stellte Fynn Renzel fest. Er sei deshalb gespannt, wie es in den kommenden Wochen mit dem Reitsport weitergehe.