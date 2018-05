Macht sich lang und länger: Nico Eden, hier für den FC Hagen/Uthlede, künftig für den SV Blau-Weiß Bornreihe. (Werner Maass)

Bornreihe. Erfolg macht sexy – so ist es allenthalben zu hören. Derzeit ist der SV Blau-Weiß Bornreihe sogar verdammt sexy für die Fußballer aus der Region. So konnten die „Moorteufel“ zwei Neuzugänge vermelden, die dem Team sehr gut zu Gesicht stehen. Mit dem ehemaligen Hagener Nico Eden wurde ein neuer Torwart verpflichtet. Und der zweite Neue kennt sich auf dem Platz bei Postels noch allerbestens aus: Michel Klimmek kehrt vom FC Hagen/Uthlede zurück ins Teufelsmoor.

Der SV Blau-Weiß Bornreihe ist nach den jüngsten Entwicklungen und der rasanten Wiederauferstehung wieder eine Adresse im Fußball. Und das wird in der Szene zur Kenntnis genommen. So hatte Trainer Sasa Pinter vergleichsweise leichtes Spiel, die beiden Neuzugänge an Land zu ziehen. Wie Nico Eden verdeutlicht: „Bornreihe ist ein super Verein. Mit gefühlt zehnmal so vielen Zuschauern wie in der Bremen-Liga. So ganz einfach ist mir die Entscheidung allerdings nicht gefallen.“ Kein Wunder, der 24-Jährige war nach zweieinhalb Jahren in Hagen/Uthlede gerade erst in der Winterpause zum OSC Bremerhaven gewechselt. Dort wurde Eden sofort die neue Nummer eins und darüber hinaus sogleich Mannschaftskapitän.

Eden genießt viele Vorschusslorbeeren. Er gilt als selbstbewusst, hat mit seiner stattlichen Größe zahlreiche Vorteile, ihm wird von vielen Experten zugetraut, die ewig andauernde Torwartdiskussion in Bornreihe zu beenden. Und Sasa Pinter sieht bei Eden noch viel verstecktes Potenzial: „Mit 24 Jahren kommt man als Torwart gerade erst in die Zeit, in der sich gewisse Automatismen entwickeln und Erfahrung bildet.“ In der Torwartfrage sieht sich der SV Blau-Weiß damit sehr gut aufgestellt. Und Pinter verdeutlicht, wie zufrieden er mit dieser Lösung ist: „Nico war und ist der einzige Torwart, den wir angerufen haben. Das war gleich ein Volltreffer. Er hat das Gardemaß und eine gewisse Grundaggressivität, die man als Torwart braucht.“ Eden ersetzt den wegen seiner langwierigen Schulterverletzung aus dem Kader ausscheidenden Teo Nekic. Daniel Griesbach und Jan Wendt komplettieren das Torwartgespann.

Auch für die Offensive kommt ein Mann, der mit all seinen technischen Fähigkeiten und seiner Vielseitigkeit im Teufelsmoor gerne aufgenommen wird. Und Michel Klimmek könnte sich sogar als Glücksbringer erweisen: In der Saison 2015/2016 hatte er im Bornreiher Dress maßgeblichen Anteil am Meistertitel und Aufstieg in die Oberliga, ehe es ihn nach Hagen zog. Jetzt steht er mit Hagen/Uthlede abermals dicht vor dem Meistertitel. „Michel ist in den zwei Jahren in Hagen weiter gereift. Wir konnten ihm aber mit unseren Strukturen in Bornreihe eine gute Perspektive bieten“, freut sich Sasa Pinter.

Eine gute Perspektive bietet sich auch dem aktuellen Kader, so hat der Großteil der Akteure auf der Wunschliste frühzeitig sein Bleiben zugesagt. Unter anderem die Winterneuzugänge, die sich als Verstärkungen erwiesen haben. Artur Degtjarenko als Taktgeber im offensiven Mittelfeld, Andre Waldau als unumstrittener Abwehrchef sowie Jeremy da Rocha Nunes, Anil Morkan und Christopher Stolz stehen für die kommende Saison im Wort. Auch mit Leistungsträgern wie Nils Gresens, Steffen Dietrich, Hendrik Lütjen, Philip Bähr, Patrick Müller, Kevin Sammann und Michel Waldau ist alles geklärt. Genau wie mit Torben Poppe, der mittlerweile wieder voll ins Training eingestiegen ist, beim 3:1-Sieg gegen Rotenburg schon fünf Minuten Landesligaluft schnuppern durfte und in der 4. Herren des SV Blau-Weiß 90 Minuten durchspielte – mit einem Treffer und einem Assist.

17 feste Zusagen liegen derzeit vor. Drei Akteure befinden sich noch in der Warteschleife, die Gespräche mit Alexander Huhn, Miguel Mendoza und Dennis Klindworth sind noch nicht abgeschlossen. Neben Teo Nekic stehen vier Abgänge fest: Jascha Stern (nach Hagen), Tino Brünjes (Karriereende) und Paul Hollwedel (Ziel unbekannt) scheiden genauso wie ein langjähriger und für den SV Blau-Weiß sehr verdienter Akteur aus: Christian Leopold beendet seine Laufbahn und wird beruflich in die Fußstapfen seines Vaters treten. Sasa Pinter: „Schade, wirklich schade, Leo hätten wir noch sehr, sehr gerne behalten.“

Zur Sache

Am Sonntag kommt Westercelle

Die Rallye an Bornreiher Heimspielen in der Fußball-Landesliga Lüneburg nimmt kein Ende, die dritte Partie bei Postels innerhalb von gerade einmal acht Tagen steht an. Am Sonntag ist der VfL Westercelle um 15 Uhr im Teufelsmoor zu Gast. Ein stark abstiegsbedrohter Gegner, mit dem die „Moorteufel“ noch einiges zu korrigieren haben. Das 1:1 in Westercelle am 1. April war keineswegs ein Aprilscherz, sondern vielmehr das Produkt einer sehr unbefriedigenden ersten Halbzeit der Blau-Weißen. Bornreihes Trainer Sasa Pinter erwartet einen Kontrahenten, der sich weniger über den Ballbesitz als vielmehr über Konter und Standards definiert: „Das ist eine klassische Landesliga-Mannschaft, die wir konsequent bespielen müssen.“ Personell sieht es durchwachsen aus: Neben Michel Waldow und Teo Nekic fällt auch Alexander Huhn mit einer Fußverletzung aus. Hinter dem Einsatz von Anil Morkan steht ein Fragezeichen. Dafür beginnt Torben Poppe, langsam wieder Fuß zu fassen.