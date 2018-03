Machtlos: Borgfelds Keeper Rico Sygo macht sich lang und länger, kommt aber an den Schuss von Amadou Jaiteh nicht mehr heran. (Werner Maass)

Borgfeld. Dank eines lupenreinen Hattricks von Top-Torjäger Christopher Taylor sowie einer deutlichen Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte kamen die Landeliga-Fußballer des SC Borgfeld im Heimspiel gegen den FC Union 60 zu einem klaren 5:2 (2:2)-Erfolg und bauten dadurch ihre Tabellenführung vor dem ärgsten Verfolger von der SFL Bremerhaven auf mittlerweile vier Zähler aus. "In der ersten Halbzeit waren wir überhaupt nicht richtig im Spiel", haderte SC-Trainer Ugur Biricik nach dem erlösenden Schlusspfiff mit der fehlenden Leidenschaft seiner Elf in den ersten 45 Minuten. Pomadig im Spielaufbau, fehlerhaft im Passspiel und defensiv mit ungewohnt vielen Lücken, hatte Borgfeld den hoch motivierten und kampfstarken Gästen zunächst trotz der frühen Führung durch Torjäger Christopher Taylor (3. Spielminute) in Durchgang eins zunächst nur wenig entgegenzusetzen.

Der Führungstreffer resultierte aus einer gelungenen Ballstafette, die über Oladare Olaobaju aus der Abwehr über Kevin Brandes' pfiffiges Zuspiel in den Füßen von Christopher Taylor endete. Der Torjäger fackelte nicht lange und schob die Kugel ins leere Gäste-Tor. "Danach haben wir versucht, das Ergebnis zu verwalten", monierte Biricik, "ich glaube, dass Tor ist einfach zu früh gefallen und hat uns eine trügerische Sicherheit gegeben." Mit dieser Sicherheit war es in den folgenden Minuten auch geschehen, die Gäste zogen plötzlich ihrerseits das Tempo an und kamen durch einen feinen Schlenzer von Amadou Jaiteh aus etwa 16 Metern zum verdienten Ausgleich (28.). "Danach hatten wir plötzlich kaum noch Zugriff auf Ball und Gegner", analysierte Biricik, "bei uns war einfach zu wenig Bewegung im Spiel, mit und ohne Ball. Und das hat Union ziemlich geschickt ausgenutzt."

Nur kurz gewackelt

Allerdings schüttelten sich die Borgfelder nur ganz kurz und gingen direkt nach dem Anstoß erneut in Führung: Kein Beobachter konnte genau erkennen, wie der Ball im Strafraum der Gäste vor die Füße von Verteidiger Oladare Olaobaju gelangte, er vermutlich am wenigsten. Allerdings machte er das Beste aus der Situation – und erzielte das viel umjubelte 2:1 (30.). Während sich die Gäste mit großer Vehemenz bei Schiedsrichter Burc Yüntdag (Grohn) beschwerten, ließ dieser den Treffer trotz vermeintlichen Foulspiels eines Borgfelder Angreifers gelten. "Etwas Glück war schon dabei", gestand der Borgfelder Coach, "aber die Führung war zu diesem Zeitpunkt auch verdient." Doch die Gäste gaben nicht nach, sondern setzten aus der Wut über den Gegentreffer frische Kräfte frei. Noch vor der Pause gelang Union der erneute Ausgleich durch ein Solo von Niklas Isserstedt, der mehrere Borgfelder wie Slalomstangen umkurvte und den Ball über die Linie drückte (42.). "Das war unnötig und hat uns eine eher laute Halbzeitpause beschert", ärgerte sich der Borgfelder Trainer.

Was genau in der Pause vorgefallen war, wollte hinterher niemand mehr mitteilen, Fakt ist allerdings, dass Borgfeld mit deutlich größerem Engagement aus der Kabine zurück auf den Platz kam und nun endlich die Vorgaben ihres Trainers in die Tat umsetzen wollte. "Defensiv waren wir jetzt aufmerksamer und nach vorne haben wir den Ball viel besser und mit mehr Geduld laufen lassen." Zur "Belohnung" verweigerte der unsicher wirkende Referee den Gästen zunächst einen Strafstoß, als Unions Mittelfeldspieler Modi Samb im Borgfelder Strafraum zu Fall kam (65.). Nur wenige Minuten später erhielten die Gastgeber dann einen Elfmeter zugeprochern, nachdem Christopher Taylor kurz hinter der Strafraumgrenze gefoult worden war. Der Gefoulte trotzte den vermeintlichen Grundgesetzen des Fußballs und verwandelte sicher vom Punkt (70.). Nur zwei Minuten später schickte der eingewechselte Neuzugang Doguhan Cigdem den ebenfalls eingewechselten Gerrit Kubin auf dem linken Flügel auf die Reise, dessen präzise Hereingabe von Taylor in typischer Torjägermanier vollendet wurde (73.). Den Schlusspunkt setzte dann "Hattrick" Taylor (89.).