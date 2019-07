24.Hans Hexe Wendelken Cup Bornreihe, Fußball, Sportwoche, SV Blau-Weiß Bornreihe - TuSG Ritterhude 5:1, Meikel Klee (Tobias Dohr)

Herr Klee, Ihr erstes Spiel im Bornreiher Dress, und dann gleich als Kapitän aufgelaufen. Wie war das?

Meikel Klee: (lacht) Ja, das haben die Jungs geschickt eingefädelt. Am Sonntag im Testspiel gegen Hastedt war Simon Küstner Kapitän. Ich glaube, da wird jetzt jede Einstandskiste eingesammelt, die möglich ist.

Sehr gut. Das hat heute wirklich schon viel Spaß gemacht. Die Jungs spielen einen guten Ball. Gerade in der Anfangsphase sah das wirklich schon ganz gut aus, da haben wir richtig Druck gemacht.

Aber man darf so eine Partie dann trotzdem nicht abschreiben. Wir haben eigentlich auch ganz ordentlich weitergespielt, einzig die Chancen dann nicht mehr so genutzt wie in der Anfangsphase.

Das macht alles einen richtig guten Eindruck. So wie ich das bisher einschätzen kann, passt diese Truppe komplett zu meinem Charakter und zu meiner Art. Hier hat man auch mal einen lockeren Spruch auf der Zunge und geht nach dem Spiel nicht sofort nach Hause. Das ist genau mein Ding.

Zur Person

Meikel Klee (31)

ist von Regionalligist SV Drochtersen/Assel nach Bornreihe gewechselt. Der Außenverteidiger spielte gegen Ritterhude erstmals im Dress der „Moorteufel“.