Osterholz-Scharmbeck. Wenn die beste Torjägerin geht, hinterlässt das zwangsläufig Spuren. Der VSK Osterholz-Scharmbeck muss in der kommenden Saison in der Frauenfußball-Landesliga Lüneburg ohne Svenja Welkenbach auskommen, die nachweislich dem Spiel der Osterholzerinnen ihren Stempel aufgedrückt hatte und nun zu Werder Bremen II in die Regionalliga gewechselt ist.

„Das ist natürlich ein tolles Lob für unsere Arbeit“, freut sich VSK-Coach Jörn Flauder, der aber jetzt natürlich vor der Herausforderung steht, die junge Stürmerin ersetzen zu müssen. Mit Franziska Lürßen, die nach ihrem Studium in Halle nach Bremen zurückkehrte, konnte die Position von Welkenbach zumindest nominell eins-zu-eins besetzt werden. Und auch sonst konnte der VSK die teilweise namhaften Abgänge (Julia Baumann, Dorothea Bavendamm und Jana Hollmann verändern sich beruflich) einigermaßen auffangen. Besonders bei den drei Neuzugängen vom 1. FC Burg erwartet Flauder aber noch etwas Eingewöhnungszeit.

„Die kommen vom 9er-Feld und müssen erst einmal mit den veränderten Größen zurechtkommen.“ In der Breite sieht sich Flauder gut aufgestellt, kommt aber nicht umhin, den Qualitätsverlust durch die Abgänge etwas zu bedauern: „Aber diese Abgänge hatten viele in unserer Staffel. Daher ist es schwer einzuschätzen, wo wir am Ende stehen werden.“ Dass der ATSV Scharmbeckstotel nicht in der gleichen Staffel ist, stieß dem Coach zudem übel auf: „Das Derby werden wir natürlich vermissen. Die Brisanz hast du sonst so nicht.“ Da der VSK in den letzten Duellen die Oberhand behielt, durchaus auch aus sportlicher Sicht ein Verlust, obwohl die doppelte Torschützin vom letzten Vergleich so oder so nicht dabei wäre. Denn Svenja Welkenbach spielt ja jetzt bei Werder II.

Weitere Informationen

VSK Osterholz-Scharmbeck

Abgänge: Svenja Welkenbach (Werder Bremen II), Julia Baumann, Dorothea Bavendamm, Jana Hollmann (beruflich bedingt), Annabell Lange, Imke Menge, Sandra Kolbe (alle unbekannt)

Zugänge: Franziska Lürßen (Halle), Pauline Sander (SC Borgfeld), Nülifer Türkmen (nach Pause), Kathrin Renken (nach Pause), Jannika Gerber (FC Lune), Anastasia Becker (Lesumstotel/Ihlpohl-Junioren), Lisa Schröder, Michelle Schröder, Natalie Schulze (alle FC Burg), Katharina Stöver (nach Pause)

Restkader: Astrid Paola Büttner, Celina Volkens, Charlotte Hausam, Melanie Wittmershaus, Kyra Hollmann, Judith van Osten, Laura Prigge, Marie Kuper, Mara, Timm, Kathrin Puckhaber, Charlotte Suckert, Marike Paul, Milena Rosenthal, Jasna Feldmann

Trainer: Konstantin Semenov, Jörn Flauder

Torwarttrainer: Philip Kroldrup

Teammanager: David Jakesch

Physiotherapeutin: Mara Timm

Titelfavoriten: VSV Hedendorf/Neukloster