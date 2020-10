Lilienthal. Das liegt aber weniger an den Gastgebern, die mit einer Niederlage starteten, als an den Lilienthalern selbst. Die „Wölfe“ spannten ihre Fans beim 6:5-Erfolg nach Verlängerung nämlich auf eine ganz schön nervliche Folter. In Mühlheim an der Ruhr soll es nicht so spannend laufen. Drei Punkte sind das Ziel – das beinhaltet einen Sieg in der regulären Spielzeit.

Mehr zum Thema Floorball 2. Liga Nord/West Zweitliga-Derby nichts für schwache Nerven Was wohl los gewesen wäre, hätte das Derby in der 2. Floorball-Bundesliga zwischen den Lilienthaler ... mehr »