Feuerwerk, Zauberer oder Ballartisten (wie auf diesem Foto): Auch das gehört zum Worpswede-Cup des TSV Eiche. (FR)

Dem TSV Eiche Neu St. Jürgen ist es gelungen, sich weit über die Kreisgrenzen hinaus einen Namen zu machen: durch den Worpswede-Cup. 2018 feierte der Verein mit der 25. Auflage ein Jubiläum des Jugendturniers, das zum Saisonende Kinder aus dem gesamten norddeutschen Raum anlockt. Inspirationen aus Dänemark weckten beim Klub das Interesse, selbst ein Großereignis für den Nachwuchs auf die Beine zu stellen.

Jürgen Rahlfs und Helmut Feldmann nahmen Anfang der 1990er-Jahre als Teilnehmer beim Vildbjerg-Cup im nördlichen Nachbarland viele positive Anregungen mit für ein eigenes Mega-Event. „Es ist halb Dänemark unterwegs. Beim Vildbjerg-Cup gibt es riesige Zeltplätze mit großen Containern und Toilettenanlagen“, teilt Feldmann mit. Der Jugendtrainer des TSV Eiche muss es wissen. Achtmal besuchte er bereits das XXL-Turnier in der Nähe von Herning (Mitteljütland). Das Spektakel zählt mit regelmäßig mehr als 600 teilnehmenden Teams zu den größten Jugendwettbewerben in ganz Europa. Noch mehr Mannschaften ziehen eigentlich nur der Gothia-Cup (Schweden), Dana-Cup (Dänemark) und Norway-Cup (Norwegen) an.

„Es ist noch größer geworden als vor 20 Jahren“, weiß auch Feldmann, der dem Event auf der Halbinsel Jütland zuletzt 2019 einen ausgiebigen Besuch abstattete. Die positive Stimmung in Mitteljütland ist auch beim Ehrenvorsitzenden des TSV Eiche Neu St. Jürgen im Gedächtnis haften geblieben. „Ich bin begeistert von der Bereitschaft der Leute und wie sie sich mit dem Turnier identifizieren. Der reibungslose Ablauf ist fantastisch“, unterstreicht Rahlfs. Allen voran die Geselligkeit und das familiäre Ambiente hinterließen bei den Eiche-Betreuern bleibende Eindrücke.

Start im Jahr 1994

Im Juni 1994 kam der Stein mit dem 1. Worpswede-Cup ins Rollen. 21 Mannschaften beteiligten sich damals an einem Wettbewerb für E-Junioren. Der SV Grohn stellte den Turniersieger. Jürgen Rahlfs, Reinhold Grotheer und Jugendleiter Helmut Feldmann organisierten das Großereignis, das von 63 Zelten für Übernachtungen umrahmt wurde. Inzwischen zählt das Jugendspektakel mit zuletzt bis zu 1000 Gästen längst zum festen Bestandteil im Jahreskalender. Die Corona-Pandemie verhinderte 2020 die 27. Auflage. Mit dem SSV Güster gab jahrelang ein Verein aus Schleswig-Holstein seine Visitenkarte beim Worpswede-Cup ab.

Die Beziehungen zwischen den Vereinen aus Güster und Neu St. Jürgen wurden einst in Vildbjerg (Dänemark) hergestellt. 2013 durfte Eiche als Veranstalter mit Jerne IF (bei Esbjerg) immerhin auch einen Teilnehmer aus dem nördlichen Nachbarland begrüßen. Mehr als 50 Helfer sorgen beim Großmeeting regelmäßig für einen reibungslosen Ablauf an den beiden Turniertagen. Der Ausrichter hat sich in all den Jahren immer mal wieder abseits der Spielfelder Ideen einfallen lassen, um die Teilnehmer zu unterhalten. So gastierten in der Vergangenheit unter anderem ein Fußball-Künstler und ein Zauberer in Neu St. Jürgen. Zum Jubiläum 2018 gab es zudem ein riesiges Höhenfeuerwerk.

Um die 50 Mannschaften aus Norddeutschland saugen die Stimmung beim XXL-Event für Mädchen und Jungen auf. Kleine Gastgeschenke erhalten die Freundschaft. Davon kann auch der Veranstalter ein Lied singen. Für seine tolle Organisation durfte der Verein von der Dorfstraße schon so manches Präsent auswärtiger Teams in Empfang nehmen. „Wir können uns wirklich glücklich schätzen, dass unsere Vereinsmitglieder so hinter dem Worpswede-Cup stehen“, lobt abschließend der Ehrenvorsitzende Jürgen Rahlfs.

Zur Sache

Über Turnen und Tischtennis zum Fußball

Beim TSV Eiche Neu St. Jürgen wird inzwischen nur noch Fußball gespielt. Das war früher einmal anders. Der Verein wurde 1921 als Turnverein (TV) Eiche Neu St. Jürgen gegründet. 1962 erfolgte wegen der Gründung der Fußballsparte die Umbenennung in TSV Eiche Neu St. Jürgen. Die Turneinheiten fanden damals im Saal der Vereinsgaststätte statt. „Da wurde eine Luke in den Boden gemacht, damit die Leute am Reck turnen konnten“, berichtet der Ehrenvorsitzende Jürgen Rahlfs. 1977 entstand eine Tischtennis-Abteilung. In einem Gasthaus in Tüschendorf, dem Dorfgemeinschaftshaus Neu St. Jürgen und in der Sporthalle Hüttenbusch beschäftigten sich die Eiche-Sportler jahrelang mit dem Plastikball. Der Turn- und Tischtennissport sind im Verein aber längst Vergangenheit. Der Klub um den Vorsitzenden Karsten Pfeiffer widmet sich seit Jahrzehnten nur noch „König“ Fußball mit Aktiven im Mädchen-, Jungen-, Frauen- und Herrenbereich.