Ritterhude. Es ist noch keine anderthalb Jahre her, da hatte Torsten Just den Spaß an seiner Passion fast komplett verloren. Kurz vor Beginn der vergangenen Saison war der damalige Trainer der TuSG Ritterhude von seinem Posten enthoben worden – interne Querelen waren der Demission vorausgegangen. „Danach hatte ich wirklich erst mal keine Lust auf Fußball“, erinnert sich Just an diese unschöne Zeit.

Glücklicherweise ist sie mittlerweile fast vergessen und Just hat die Freude am Trainerjob längst wiedergefunden. Bei den Frauen des ATS Buntentor in der Regionalliga Nord steht er seit vergangenem Sommer auf der Kommandobrücke – und blüht beim Drittliga-Aufsteiger neu auf. „Das Gesamtpaket ist einfach toll hier. Die Rahmenbedingungen stimmen, die Arbeit mit der Mannschaft klappt super und der Verein steht komplett hinter uns“, strahlt der 54-Jährige. Nicht nur die Unterstützung des Klubs um Teammanager Dennis Bittner hat den erfahrenen Übungsleiter von Beginn an überzeugt, sondern auch die Möglichkeit, eine ambitionierte Truppe zu trainieren.

Nachdem er sich ein erstes Bild vom Team gemacht hatte, musste Just nicht mehr lange überlegen – obwohl er in den vergangenen Jahren vornehmlich im leistungsorientierten Herrenfußball tätig war. „Als Trainer ist es mir letztlich egal, ob ich mit Männern oder Frauen arbeite. Vor vielen Jahren habe ich in München schon einmal eine Frauenmannschaft gecoacht. Wichtig ist, dass die Leute wollen und bereit sind, sich auf Dinge einzulassen. Dann kann man sich als Trainer ausleben“, erklärt Just. Und das war beim ATS Buntentor von Beginn an der Fall. Zwischen 24 und 28 Spielerinnen waren schon bei den Trainingseinheiten in der Vorbereitung dabei, die Marschroute von Just wurde vom gesamten Kader getragen.

„Natürlich mussten sich einige erst mal an meine etwas striktere Mannschaftsführung gewöhnen, aber das klappt mittlerweile sehr gut. Alle Spielerinnen sind sehr lernwillig und kommen auch verletzt zum Training“, lobt Just. Zwar erkennt er einige Unterschiede zum Herrenfußball, lobt vor allem aber das Niveau der Damen. „Vielleicht braucht man in manchen Situationen mehr Fingerspitzengefühl. Auch bezüglich des Tempos und der Physis mag es Unterschiede geben. Die Frauen hier können aber richtig gut Fußball spielen. Gerade bei Spielerinnen wie Franziska Gieseke, die von Werder kam, sieht man die Ausbildung“, sagt der ehemalige VSK-Trainer.

Ihr Talent bewiesen die Buntentor-Kickerinnen auch in den ersten Saisonwochen: So wurde nicht nur der Bremer Pokal gewonnen, auch in der Regionalliga überzeugte der Aufsteiger in den ersten vier Spielen. Mit sieben Punkten lag die Just-Truppe zum Zeitpunkt des Abbruchs auf einem starken dritten Platz, dem Tabellenführer aus Henstedt wurde dabei der erste Punkt seit über einem Jahr abgetrotzt. „Die Mannschaft hat voll mitgezogen und das hat sich ausgezahlt. Wir waren topfit und haben viel im taktischen Bereich gearbeitet, da war eine unglaubliche Entwicklung zu sehen“, strahlt Just.

Kein Wunder also, dass er für die Aufgabe am Bremer Kuhhirten Feuer und Flamme ist. Ein Wechsel zurück in den Herrenbereich oder gar eine Rückkehr in den Kreis Osterholz ist daher aktuell kein Thema. „Natürlich verfolge ich noch, was passiert und habe mir beispielsweise ein Spiel des VSK angeschaut. Man muss aber sagen, dass das Niveau auf Kreisebene nicht unbedingt gestiegen ist. Wenn man wirklich ambitioniert und leistungsorientiert ist, bleiben nicht so viele Möglichkeiten. Darüber mache ich mir aber auch keine Gedanken, da ich richtig Bock auf die Aufgabe hier habe und nur auf meine Arbeit bei Buntentor schaue. Wir haben hier schon einiges erreicht und entwickelt, sind aber immer noch am Anfang unseres Weges“, blickt Just hochmotiviert auf die Zukunft beim ATS.

Dementsprechend hofft er auf ein baldiges Ende der Corona-Zwangspause. Die Chancen sind in dieser Hinsicht nicht einmal schlecht. Da sein Team dem Profisport zugeordnet wird, soll der Trainingsstart in abgewandelter Form schon in der nächsten Woche stattfinden. Torsten Just kribbelt es – trotz allem Verständnis für die Maßnahmen – in jedem Fall schon wieder in den Fingern. Den Spaß am Trainerjob hat er in Buntentor schließlich längst wiedergefunden.