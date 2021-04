König Fußball regiert die Welt - und auch das Dorf. Beim SV Blau-Weiß Bornreihe dreht sich in der Tat alles seit jeher um den runden Ball. Um die Jahrtausendwende startete Ultrasteinstoßer Burkhard Christgau mal auf einigen internationalen Wettkämpfen für die Blau-Weißen. Doch eine andere Sparte neben dem Fußball gibt es bei den „Moorteufeln“ nicht.

Aktuell hat der Verein drei Herrenteams gemeldet, sowie je eine Ü40 und Ü50 als Spielgemeinschaft mit den Vereinen Pennigbüttel und Freißenbüttel. Doch in der Jugend drückt seit jeher der Schuh. In dieser Saison hat der Verein noch eine starke U19 am Start, die in den vergangenen Jahren durchaus für Aufsehen sorgte und in dieser Spielzeit eigentlich sogar in der Landesliga aufgelaufen wäre. Doch im Sommer wird diese Mannschaft in die Herren gehen und dann hat der Klub wohl nur noch eine einzige Jugendmannschaft - eine U8.

Die schwierige Situation in der Jugend ist gewissermaßen der Preis, den der „Kultklub“ aus dem Teufelsmoor zahlen muss. Denn an einem Ort, an dem es quasi mehr Vereinsmitglieder als Dorfbewohner gibt, ist es schwer, eine nachhaltige Jugendarbeit aufzubauen. „Wir haben mit dem TSV Wallhöfen und FC Hambergen zudem große Vereine in der unmittelbaren Umgebung. Es ist normal, dass die Kinder dort mit dem Fußball anfangen, wo sie wohnen und zur Schule gehen“, weiß auch Abteilungsvorstand Dennis Böschen um die Schwere der Aufgabe.

Deshalb arbeiten die Bornreiher derzeit an der Umsetzung einer Idee, die die Gründung eines Jugendfördervereins vorsieht. Mit den entsprechenden Nachbarvereinen sollte eigentlich längst dieser Vorschlag konkretisiert werden, doch dann kam Corona. Die aktuelle U7, die von Martin Stelljes und Sirko Seume trainiert wird, speist sich übrigens zu einem großen Teil aus den Kindern von Vätern, die selbst in einer Herren- oder Seniorenmannschaft spielen. „Wir würden natürlich zu gerne da jetzt wieder eine Kontinuität reinbringen, aber das ist eben in Bornreihe wirklich schwer“, sagt Dennis Böschen.

Vielleicht würde diesbezüglich mal wieder ein solches Highlight helfen, wie es 1988 in Bornreihe stattgefunden hat. Damals richtete der Verein ein riesiges D-Jugend-Turnier aus. Neben den regionalen Nachbarvereinen kamen auch Klubs wie Hannover 96, Arminia Bielefeld, SV Meppen, Preußen Münster oder Feyenoord Rotterdam ins Teufelsmoor gereist. Damals gehörte die ganze Aufmerksamkeit dem Jugendfußball - ein Fakt, den es sonst (noch) nicht sooft in Bornreihe gibt.