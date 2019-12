Kassierte mit Abstand die meisten Tore: FCO-Keeper Marian Gabrielczyk. (Dohr)

Dabei konnte der FCO bislang lediglich einen Punkt ergattern, Nordsode steht immerhin bei dreien.

Beim 1. FCO trat zur neuen Saison Rolf Bauer das Amt des Cheftrainers an. Der Verein hatte ihm dafür den Verbleib zahlreicher Spieler zugesichert, dieses Versprechen wurde allerdings nicht eingehalten. „Und dann stand ich da mit zehn Mann“, erinnert sich Bauer. Eigentlich wollte er den Posten deshalb gar nicht annehmen. Einige Akteure entschieden sich dann aber doch noch zum „Rücktritt vom Rücktritt“, und mit Spielern aus der zweiten Mannschaft kam ein Team zusammen, das Bauer überzeugte, es doch zu versuchen. Die Hinrunde lief dann wie erwartet. Mit 71 Gegentoren war der FCO die Schießbude der Liga und fuhr beim 1:1 gegen Hambergen II den ersten und bisher einzigen Punkt ein. Zudem konnte Bauer nie auf dieselbe Startelf zurückgreifen und benötigte immer wieder Aushilfen aus der Ü32 und Ü40. Doch nun soll alles besser werden. Denn es wird diverse Neuzugänge geben in Osterholz-Scharmbeck, die beim Coach großen Optimismus hervorrufen: „Das wird eine ganz andere Rückserie werden, und ich glaube nicht, dass wir absteigen.“ Die Namen der Neuen sind allerdings noch geheim. Zudem sah Bauer schon während der Hinrunde Fortschritte im taktischen Bereich. Von Manndeckung und Libero hatte er zu Saisonbeginn auf eine Viererkette umgestellt, die gerade zum Ende der Hinrunde immer weniger Gegentreffer zuließ.

Auch für den SV Nordsode verlief die Hinrunde alles andere als erfolgreich. Begonnen hatte das Team die Saison noch unter der Leitung von Aufstiegstrainer John Muskee, der nach nur einem Punkt aus acht Spielen jedoch durch Jürgen Schnackenberg ersetzt wurde. Dieser sollte für neuen Schwung sorgen und holte bis zur Winterpause immerhin noch zwei weitere Zähler. „Wir sind davon ausgegangen, dass wir gegen den Abstieg spielen. Ein bisschen mehr als drei Punkte hatten wir uns aber schon erhofft“, so Schnackenberg. Aufstocken könnte der SVN seine Punkteausbeute gleich zu Beginn der Rückrunde.

Dann nämlich kommt es zum nachgeholten Kellerduell gegen den direkten Konkurrenten aus Osterholz-Scharmbeck. Schnackenberg erwartet ein extrem schweres Spiel. Angst machen ihm die Transfers des FCO aber nicht, Neuzugänge seien ja nicht zwangsläufig auch Verstärkungen. In jedem Fall wird diese Partie wohl, wie auch das Rückspiel am letzten Spieltag, eine entscheidende Rolle im Abstiegskampf einnehmen. Zusätzlich müssen beide Teams dabei unter Umständen auch noch auf den richtigen Ausgang in der Bezirksliga hoffen.

Denn unter bestimmten Voraussetzungen könnte es auch noch einen zweiten Abstiegsplatz geben. Das rettende Ufer wäre dann Rang 13, aktuell belegt vom FC Hambergen II, der allerdings auch schon 13 Punkte auf dem Konto hat. Da die beiden Schlusslichter dies aber ohnehin nicht beeinflussen können, bleibt ihnen nur das Ziel, in der Rückrunde so viele Punkte zu holen wie möglich, um dem Abstieg zu entrinnen. Besonders interessant wird dabei zu beobachten sein, ob der 1. FC Osterholz-Scharmbeck seinen großen Worten auch Taten folgen lassen kann.