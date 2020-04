Nur noch bis zum Ende dieser Fußball-Saison ist Stephan Brodtmann Trainer des TSV Karlshöfen. (Guido Specht)

Karlshöfen. Sein Auto gleicht einem fahrenden Lager für Trainingsutensilien. Da ist alles drin. Hütchen, Stangen, Bälle. Was man zum Fußball-Training halt so braucht. Gerade erst war Stephan Brodtmann wieder unterwegs gewesen. Am Donnerstagabend fuhr der Trainer des in der Kreisliga Rotenburg beheimateten TSV Karlshöfen zu einigen seiner Spieler, um mit ihnen ein Individualtraining zu absolvieren. Der Mehraufwand im Vergleich zum normalen Mannschaftstraining ist damit um acht bis zehn Stunden die Woche gestiegen, schätzt Stephan Brodtmann. Er macht es trotzdem, wohl wissend, dass dies nicht selbstverständlich ist. Dem 52-Jährigen wurde erst kürzlich mitgeteilt, dass der Verein nicht mehr über die Saison hinaus mit ihm plant (wir berichteten).

Mit großer Enttäuschung habe er die Entscheidung aufgenommen, berichtet Stephan Brodtmann. Und mit großer Verwunderung über den Zeitpunkt. Am 3. April bekam der TSV-Coach den Anruf von Abteilungsleiter Guido Specht, in dem ihm mitgeteilt wurde, dass der Verein sich mit einem Trainerwechsel zur neuen Saison einen neuen Impuls verspricht. Dabei habe Stephan Brodtmann die Verantwortlichen nach der schwierigen Hinrunde – der TSV Karlshöfen steht mit nur neun Punkten am Tabellenende – bereits in der Winterpause kontaktiert, um seine Zukunft zu klären, sagt er. Mehrfach.

„Als ich das erste Mal nachgefragt habe, kam keine Reaktion. Beim zweiten Mal hieß es, dass man noch die nächsten zwei Spiele abwarten will“, sagt Stephan Brodtmann. Gegen den TuS Zeven konnte der TSV Karlshöfen sogar noch antreten, bevor die Coronakrise kam – und zeigte eine echte Reaktion auf die verkorksten Spiele im alten Jahr. Doch obwohl die Mannschaft mit 3:1 führte, musste sie sich am Ende mit 3:4 geschlagen geben. Der entscheidende Treffer fiel zudem erst in der 90. Minute. Und trotzdem hatte dieses Spiel gezeigt: In der Mannschaft lodert noch das Feuer. Sie hat sich im Kampf gegen den Abstieg noch nicht aufgegeben.

Das Feuer lodert noch

Zum zweiten Spiel, in dem sich die Mannschaft noch einmal hätte beweisen sollen, kam es dann nicht mehr. Vor diesem Hintergrund sei die nun ausgesprochene Trennung ziemlich überraschend, findet Brodtmann. „Wenn im Winter gesagt worden wäre, jetzt ist Schluss. Dann hätte ich das eher nachvollziehen können als jetzt“, begründet er. Viele Spieler hätten ebenfalls überrascht reagiert, sagt der TSV-Coach auf Nachfrage. Ein anderer Teil der Mannschaft, das verheimlicht Stephan Brodtmann nicht, hatte indes eine Veränderung gewünscht.

Hinter dem TSV Karlshöfen liegt eben auch eine unbestritten schwierige erste Saisonhälfte. Zwei Siege und drei Unentschieden lautet die magere Ausbeute des Aufsteigers. Damit bilden die Karlshöfener das Schlusslicht. „Für den Platz kann ich nichts“, entgegnet jedoch Stephan Brodtmann. Die personellen Ausfälle waren einfach zu groß, dass man sie hätte kompensieren können. Dabei hat der TSV Karlshöfen durchaus das Potenzial sehr viel besser dazustehen, das bestreitet der Trainer keineswegs. Nur was tun, wenn die Spieler, von denen ein Teil Bezirksliga-Format besitzt, verletzt oder beruflich eingespannt sind und deshalb nicht zur Verfügung steht? „Das geht nicht“, antwortet Stephan Brodtmann.

Es gibt, wenn der Spielbetrieb wieder aufgenommen werden sollte, aber Anlass zur Hoffnung, da ein paar Spieler nun wieder verletzungsfrei sind. Der TSV-Coach traut seiner Mannschaft jedenfalls zu, trotz der acht Punkte Rückstand zum rettenden Ufer, die Kehrtwende zu schaffen. „Weil es eigentlich keine großen Unterschiede zwischen den Mannschaften gibt“, meint der 52-Jährige. Stephan Brodtmann steckt den Kopf jedenfalls so schnell nicht in den Sand. Schon aus Prinzip nicht. Aber in dieser Zeit erst recht nicht. „Ich will mir nicht nachsagen lassen, dass ich mich hängen gelassen habe“, sagt er und spult weiter Kilometer um Kilometer ab, um mit seinen Spielern individuell zu trainieren. Und wie es nach dieser Saison weitergeht, weiß er selbst noch nicht. „Still ruht der See gerade“, erzählt Brodtmann, für den aber nach der kommenden Saison spätestens Schluss gewesen wäre. „Dann hätte ich ohnehin etwas anderes gemacht“, erklärt Brodtmann, auch wenn ihm der TSV Karlshöfen sehr am Herzen liege.