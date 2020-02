Lesumstotel. In der Hinrunde war der TuS Huchting noch eine von zwei Mannschaften, gegen die der TSV Lesumstotel in der Tischtennis-Bezirksoberliga der Damen gepunktet hatte. Nun verlor das Schlusslicht in eigener Halle deutlich mit 2:8 – und kann die Mission „Klassenerhalt“ endgültig zu den Akten legen.

Zu allem Überfluss droht die Nummer zwei des TSV, Petra Preuß, aus gesundheitlichen Gründen länger auszufallen. In der Anfangsphase hielten die Gastgeberinnen die Partie offen. Anke Wunderlich und Meike Wöhltjen punkteten mehr oder minder souverän im Einzel, und das Doppel Regina Jacobs/Edeltraut Klinckhammer schrammte nur knapp an einer Überraschung vorbei. „Zwei Punkte wären danach vielleicht noch möglich gewesen“, erklärte Anke Wunderlich, „so aber können wir ab sofort für die Bezirksliga planen.“

Weitere Informationen

TSV Lesumstotel – TuS Huchting 2:8: Wunderlich/Wöhltjen – Bielefeld/Fuhrmann 0:3 (3:11, 5:11, 9:11); Jacobs/Klinckhammer – Thies/Bolte 2:3 (7:11, 11:8, 6:11, 14:12, 9:11); Wunderlich – Thies 3:1 (11:8, 11:6, 8:11, 11:6); Jacobs – Bielefeld 0:3 (4:11, 7:11, 12:14); Wöhltjen – Bolte 3:1 (11:8, 9:11, 11:9, 14:12); Klinckhammer – Fuhrmann 1:3 (6:11, 11:8, 7:11, 2:11); Wunderlich – Bielefeld 0:3 (2:11, 6:11, 7:11); Jacobs – Thies 2:3 (11:9, 1:11, 2:11, 11:6, 4:11); Wöhltjen – Fuhrmann 1:3 (11:8, 8:11, 5:11, 5:11); Klinckhammer – Bolte 1:3 (6:11, 11:7, 7:11, 8:11) FM