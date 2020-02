Sie sind Verbandsligist - und bleiben es auch: Die Volleyballer des VSK OSterholz-Scharmbeck (grüne Trikots). (Sandra Brockmann)

Osterholz-Scharmbeck. Gefahr bestand eigentlich die ganze Zeit kaum. Schließlich war der Vorsprung der Volleyballer des VSK Osterholz-Scharmbeck auf die Abstiegszone während der Saison immer so groß gewesen, dass ein Abrutschen in den Tabellenkeller nur theoretischer Natur war. Nun, nach dem souveränen 3:1 (25:17, 25:20, 20:25, 25:17)-Erfolg beim SV Union Lohne, ist es aber Gewissheit: Der VSK bleibt der Verbandsliga erhalten, der Klassenerhalt ist gesichert.

„Natürlich freuen wir uns. Es war ja für uns die ganze Zeit die Hauptsache, dass wir die Klasse halten“, sagte Spielertrainer Recep Divanoglu, dessen Team nun einen Monat Pause hat, ehe es zur finalen Partie bei der VG Emden antreten muss. Da der VSK derzeit zwei bis drei Spiele mehr als die Konkurrenz absolviert hat, könnte das Team seinen momentan vierten Rang noch einbüßen. Aber das spielt nur eine untergeordnete Rolle. „Wir bekommen für eine bessere Platzierung ja keine Fernsehgelder wie in der Fußball-Bundesliga“, scherzte Divanoglu. Gleichwohl streben die Kreisstädter beim derzeit Vorletzten aus Emden einen positiven Abschluss an.

Überaus positiv lief es auch beim SV Union Lohne. „Wir waren motiviert, den Deckel endlich draufzumachen“, erklärte der VSK-Spielertrainer. Gleichzeitig waren die Gäste aber gewarnt, hatten die Lohner in ihrer ersten Partie doch den Rangzweiten Oldenburger TB niedergerungen. Umso konzentrierter gingen sie zu Werke. Gerade in den ersten beiden Sätzen, deren Gewinn nie in Gefahr geriet. „Immer, wenn Union aufkam, hatten wir die passende Antwort parat. Und wir hatten auch diesmal keine Schwächephasen bei der Annahme“, freute sich Divanoglu.

Er konnte keinen seiner Spieler hervorheben, eigentlich spielten alle gut. Und so war es wenig verwunderlich, dass er eine „geschlossene Mannschaftsleistung“ als Grund für den Sieg ausmachte. Dem konnte auch der zwischenzeitlich verlorene dritte Durchgang nichts anhaben. Im finalen Satz zog der VSK die Zügel nämlich wieder an.

VSK Osterholz-Scharmbeck: Koch, Jablonski, Divanoglu, Knappe, Holschen, Balzer, Heitmann, Tietjen.