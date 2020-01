Ritterhude. Wenn es aber am Sonntag um 12 Uhr im Emsland im Rahmen der Oberliga-Rückrunde erneut zu diesem Traditionsduell kommt, scheint sich kein Thriller anzubahnen. Zu gegensätzlich hat sich die Personalsituation beider Teams in der jüngeren Vergangenheit entwickelt. Dies zeigte sich bereits im vergangenen Dezember, als die TuSG beim 0:8 in der heimischen Riesturnhalle ein kleines Desaster erlebte. Im Gegensatz zu den Gastgeberinnen, die nach einer Niederlage in Hildesheim zurück im Abstiegskampf sind, können die in Bestbesetzung antretenden Hammestädterinnen allerdings ohne Druck frei aufspielen.