Schon im Finale der Sportwoche Aschwarden war es wie jetzt zum Aufeinandertreffen des Spitzenduos der Fußball-Kreisliga gekommen (im Zweikampf auch damals bereits Aschwardens Kapitän Marc Holler/links und Schwanewedes Sebastian Rolf). (Christian Kosak)

Landkreis Osterholz. Unweit vom Weserdeich brachen beim FC Hansa Schwanewede die Dämme. Der Spitzenreiter der Fußball-Kreisliga Osterholz kassierte im Gipfeltreffen beim SV Aschwarden vor 200 Zuschauern eine 2:5-Niederlage. Die Elf von Trainer Sven Sohn übernahm durch den Kantersieg erneut die Tabellenführung. Der 1.FC Osterholz-Scharmbeck verwies den SV Löhnhorst sicher mit 3:0 in die Schranken.

SV Aschwarden – FC Hansa Schwanewede 5:2 (3:0): Der Gastgeber legte im Prestigekampf einen Traumstart hin. Rene Nowak hob die Hansa-Abwehr bereits nach vier Minuten per Kopfball nach einer Ecke aus den Angeln. „Aschwarden war in der ersten Halbzeit klar besser und von Anfang an griffiger“, deutete Gäste-Trainer Andreas Dirks an. Die Platzherren legten mit weiteren Standardsituationen den Grundstein zum Derbysieg. Marc Holler versenkte einen 28-Meter-Freistoß direkt zum 2:0. Beim 3:0 schlug ein Kopfball von Marc Holler nach Ecke von Dennis Obrebski im Hansa-Tor ein.

„Ich war selbst überrascht von der Aggressivität und Disziplin, die wir an den Tag gelegt haben“, bekannte SVA-Coach Sven Sohn. Mamadou Sow sollte sich um den SVA-Torjäger kümmern. Die Rechnung ging nicht ganz auf. Marc Holler markierte seine Saisontore Nummer 29, 30 und 31. Patryk Sobanski legte das 5:2 durch Marc Holler mit einem Lupfer in den freien Raum mustergültig auf.

Der SV Aschwarden zog dem Gast auch deshalb den Zahn, weil er nach den beiden Gegentoren rasch antwortete. Daniel Gaese (Foulelfmeter, verursacht an Jannes Kirschnick) und Thorsten Vethacke (Joker-Tor) brachten den FC Hansa heran. Luca Heißenbüttel und Marc Holler stellten postwendend den alten Abstand wieder her.

„Das war eine richtig starke Leistung von uns. Ich bin stolz auf meine Jungs“, bekundete Sven Sohn nach dem Achtungserfolg. Nico Köster und Marvin Zinke räumten in der SVA-Innenverteidigung sehr gut auf, stellten bei vielen Hansa-Flugbällen ihre Lufthoheit unter Beweis. Jannis Zinke erwischte als Torwart ebenfalls einen bärenstarken Spielabend. Emil Tepper verzeichnete für die Gäste noch einen Pfostentreffer. Schiedsrichter Tim Reinken (SV Komet Pennigbüttel) hatte das Top-Spiel auf dem Flutlichtplatz gut im Griff.

1. FC Osterholz-Scharmbeck – SV Löhnhorst 3:0 (1:0): „Wir waren von der ersten Minute an galliger und bissiger“, stellte Co-Trainer Mario Murken den Heimsieg als hochverdient heraus. Die Gäste blieben bei ihren Angriffsbemühungen blass, sodass FCO-Torwart Kai Badenhop einen geruhsamen Abend verbrachte. Marcel Murken brach nach einem langen Einwurf von Christian Uhlhorn per Abstaubertor den Bann.

Die Kreisstädter zogen mit ihrem schönsten Spielzug auf 2:0 davon, als Malte Ludorf eine Ballstafette über Hilko Kaum und Marcel Murken präzise abschloss. Luca Boschen setzte mit einem noch abgefälschten Torabschluss zum 3:0 das Sahnehäubchen drauf. „Das Schiedsrichtergespann war klasse“, hob Mario Murken die sehr gute Leistung von Referee Heiko Pankoke (TSV Eiche Neu St. Jürgen) und seiner Assistenten hervor.