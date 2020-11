Garlstedt. Denis Cordes von der SG Ohlenstedt/Garlstedt ist ein Knipser der Extraklasse. Nach acht Spielen in der 1. Fußball-Kreisklasse Osterholz führt er die Torjägerliste der Liga mit 16 Treffern an. In der vergangenen Saison hatte der Angreifer in zwölf Begegnung im zweiten Team der Spielgemeinschaft in der 2. Kreisklasse Osterholz gleich 18 Mal getroffen und zudem zehn Treffer in der ersten Formation erzielt. Dabei muss der 25-Jährige mit einer schweren Krankheit leben. Von Geburt an leidet dieser unter Mukoviszidose, einer erblich bedingten Stoffwechselkrankheit an Lunge und Darm.

Kurz nach seiner Geburt, musste Denis Cordes bereits diverse Operationen über sich ergehen lassen. Er war mit einem Darmverschluss auf die Welt gekommen. „Die Ärzte hatten meine Eltern darauf hingewiesen, dass ich die Operationen wohl nicht überleben werde“, so Cordes. Dieser trotzte jedoch allen Prognosen und übertraf mit seinen 25 Jahren auch bereits die ursprünglich prognostizierte Lebenserwartung um sieben Jahre. „Die Medizin hat sich in dieser Hinsicht entwickelt. Es gibt auch neue Medikamente, die ich sehr gut vertrage“, so Cordes.

Wegen seiner Erkrankung muss der Stürmer aber immer wieder in die Klinik. Alleine im vergangenen Jahr zählte er in den Monaten Februar, April, Juni und September insgesamt vier Krankenhausaufenthalte. Diese hinderten den Goalgetter aber nicht daran, an den Fußballspielen teilzunehmen. „An den Wochenenden habe ich mich selbst aus dem Krankenhaus entlassen und mich von den Infusionen getrennt“, berichtet der Kundenberater bei den Stadtwerken in Osterholz-Scharmbeck. Nach den Spielen ging es dann zurück ins Krankenhaus.

Denis Cordes begann seine Fußballerlaufbahn im zarten Alter von sechs Jahren beim SV Garlstedt. Er kickte dann im Herrenbereich auch für den SV Buschhausen und für den FC Hambergen II. Bei den „Zebras“ stand er sogar in der Saison 2017/2018 vor dem Sprung ins erste Team, in dem er auch zumindest einmal aushalf. Doch dann warfen ihn ein Ermüdungsbruch im Mittelfuß und gesundheitliche Probleme zurück. Somit platzte der Traum von der Bezirksliga. Mit der SG Ohlenstedt/Garlstedt schnupperte er zumindest eine weitere Saison in die Kreisliga Osterholz hinein. Die insgesamt 28 Treffer in zwei Ligen in der vergangenen Spielzeit machten auch andere Klubs auf den Torjäger aufmerksam. Der FC Hansa Schwanewede, SV Blau-Weiß Bornreihe II und die SG Platjenwerbe fragten bei ihm an. Denis Cordes fühlt sich bei der SG Ohlenstedt/Garlstedt aber pudelwohl und entschied sich deshalb gegen einen Wechsel.

Mehr zum Thema 1.Fußball-Kreisklasse Osterholz "Anlaufzeit wie ein Lanz-Bulldog“ Denis Cordes hat mit seinen Saisontoren Nummer sieben und acht die Führung in der Torschützenliste ... mehr »

„Viele meiner Teamkollegen kenne ich bereits aus der Schulzeit“, verrät Cordes. Er schätze an diesen vor allem, dass sie ihn trotz der Krankheit nicht anders behandeln. „Sie haben im Gegenteil immer eine sehr hohe Erwartungshaltung im Hinblick auf meine Person“, versichert der Stürmer. Seine eigenen Erwartungen seien aber noch höher. „Die Erwartungen meiner Kameraden spornen mich sogar noch an. Ich muss knipsen und werde als Stürmer an meinen Toren gemessen“, betont Cordes. Seine Krankheit könne sich durch den Sport nicht verschlimmern. „Ich muss im Gegenteil sogar an mein Maximum gehen, damit sich ein Sekret aus meiner Lunge löst. Das geht beim Sport am besten“, sagt Cordes.

Der leidenschaftliche Werder-Anhänger ist auch gerade wegen seiner Stoffwechselerkrankung ein Kämpfer und wahrer Dauerläufer. Während er früher eher Spieler wie Johan Micoud oder Diego bewunderte, gilt diese Anerkennung nun einem Maximilian Eggestein: „Auch wenn bei ihm nicht immer alles klappt, hört er niemals auf zu laufen. Das finde ich topp.“ Auch der frühere Kicker des Hamburger SV und des FC Bayern München, Ivica Olic, stand hoch im Kurs bei Denis Cordes: „Der ist auch immer den Torwart oder den Verteidiger angelaufen.“

Wohl auch durch die frühkindlichen Erfahrungen ist die Belastungsgrenze bei Cordes höher als bei anderen Spielern. „Meine Hemmschwelle liegt sehr hoch. Deshalb kann mich auch eine Prellung nicht davon abhalten zu spielen“, erklärt der Ehemann von Milena Cordes. Diese habe sich früher nie für Fußball interessiert, schaue aber mittlerweile bei jedem Match zu. Milena Cordes habe zwar keine Angst vor einer möglichen Verletzung ihres Mannes, mache sich aber sehr wohl wegen der Mukoviszidose Sorgen. „Sie hat auch immer meine Krankenversichertenkarte dabei“, informiert Denis Cordes. Auch wenn dieser beim Sport immer Vollgas gibt, müsse er sich manchmal eben auch zurücknehmen. Dabei hindert ihn jedoch der Ehrgeiz: „Ich bin auch mal schnell unzufrieden mit mir selbst, wenn ich nur ein oder zwei Tore schieße“, versichert er.

Mehr zum Thema 1.Kreisklasse Osterholz Ohlenstedts Denis Cordes startet mit Fünferpack Mit seinen fünf Treffern trug Cordes ganz wesentlich zum 7:3-Sieg seiner SG Ohlenstedt/Garlstedt ... mehr »

In jedem Sommer begibt sich Cordes übrigens in eine vierwöchige Kur im Schwarzwald, verpasst dadurch aber meist nur eine Vorbereitungswoche. Während der 25-Jährige sich vor der Serie mehr als 20 Tore vorgenommen hatte, peilt er nun bereits die 30-Treffer-Marke an. „Viel wichtiger ist jedoch, dass wir uns nach unserem guten Saisonstart erst einmal wieder als Mannschaft fangen“, sagt Cordes. Dieser baut derzeit ein Haus in Wilstedt und wird im Sommer 2021 mit seiner Frau dorthin ziehen.

Der SG Ohlenstedt/Garlstedt möchte er aber weiterhin die Treue halten. Cordes schließt einen Vereinswechsel dennoch nicht komplett aus: „Man weiß nie, was kommt. Aber die Kreisliga muss es nicht sein.“ Sein Trainer Björn Fischer, der ihn auch bereits im zweiten Team coachte, weiß jedenfalls, was er an seinem Knipser hat: „Denis kann gut Fußball spielen und hat die dementsprechende Technik.“