Ausgerutscht und abgestiegen: Nils Bonkowski und der TSV Wallhöfen. (Tobias Dohr)

Wallhöfen. Der VSK Osterholz-Scharmbeck entschied das Derby in der Fußball-Bezirksliga 3 beim TSV Wallhöfen mit 1:0 für sich und feierte damit einen weiteren wichtigen Sieg im Abstiegskampf. Während die Kreisstädter durch den dritten Erfolg in den letzten vier Partien den Vorsprung auf die gefährliche Zone auf vier Punkte vergrößerten, stehen die Wallhöfener als erster Absteiger fest und müssen nach sechs erfolgreichen Spielzeiten den Gang zurück in die Kreisliga antreten.

Der Abstieg war zwar bereits vor dem Duell praktisch jedem klar, dennoch präsentierten sich die stark ersatzgeschwächten Hausherren nochmals kampfstark und ließen sich keineswegs hängen. Dennoch waren die Gäste zu Beginn die dominante Mannschaft und versuchten, das Schlusslicht früh unter Druck zu setzen. „In der ersten Hälfte waren wir klar überlegen und haben das gut gemacht. Die Einstellung hat gestimmt und wir haben hinten wenig zugelassen. Nur bei der Erarbeitung und Nutzung von Chancen müssen wir noch stärker werden“, lobte auch VSK-Coach Torsten Just den konzentrierten Auftritt seiner Mannschaft.

Die belohnte sich in der 19. Spielminute auch mit dem Führungstreffer: Der gewohnt emsige Joshua van Osten bediente Dennis Knecht, der von der rechten Seite in Arjen-Robben-Manier nach innen ging und einfach mal abzog. Zwar schien der Ball nicht ganz unhaltbar, dennoch schlug er im unteren linken Eck ein und die Gäste durften jubeln. Praktisch im Gegenzug wäre der TSV dann fast zum Ausgleich gekommen: Luca Mischnick tauchte nach einem langen Ball frei vor Alexander Janosch auf, verstolperte aber. Wenig später hatte erneut Mischnick die größte Ausgleichschance, scheiterte aber am überragenden VSK-Schlussmann.

Ansonsten stand die Defensive der Gäste größtenteils sehr sicher und unterband die Wallhöfener Offensivbemühungen konsequent. Auf der anderen Seite zielte Patrick Brouwer aus knapp 18 Metern zu hoch (38.), nur eine Minute später parierte TSV-Schlussmann Yannick Ahrens einen satten 20-Meter-Schuss glänzend. So ging es mit einer knappen Gästeführung in die Halbzeitpause. Auch nach Wiederanpfiff ähnelte das Spielgeschehen dem der ersten 45 Minuten: Viel ließ der VSK nicht zu, nur wenn der pfeilschnelle Mischnick aufs Tempo drückte, wurde es gefährlich: So kam der Youngster zu zwei weiteren aussichtsreichen Gelegenheiten, vergab aber jeweils den möglichen Ausgleichstreffer. Auf der Gegenseite waren große Chancen im zweiten Durchgang aber auch Magelware. Felix Gartelmann verfehlte einmal aus 20 Metern (68.), zwei Zeigerumdrehungen später zielte van Osten nach einer scharfen Hereingabe aus zwei Metern über das Gehäuse und verpasste die vorzeitige Entscheidung.

Der VSK brachte die Führung letztlich über die Zeit und durfte sich so über drei ganz wichtige Zähler freuen. Doch auch im Lager des TSV Wallhöfen konnte man trotz des nun feststehenden Abstiegs positive Erkenntnisse gewinnen: „Wir haben mit zwei Spielern aus der Reserve und einem A-Jugendlichen gespielt und die Jungs haben das gut gemacht. Sie haben gekämpft und ihre Sache wirklich nicht schlecht gemacht. Wenn wir unsere Chancen besser nutzen, können wir hier auch einen Punkt mitnehmen“, so TSV-Trainer Patrick Bauer nach der knappen Derby-Niederlage.