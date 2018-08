Die krisenhafte Entwicklung in der Fußball-Abteilung des TSV Wallhöfen zeichnet sich seit Jahren ab. (GRAFIK: WK)

Wallhöfen. Auf die Frage, was denn nun mit dem Herren-Fußball beim TSV Wallhöfen passiert, hat Rafael Heinrich nur die ebenso kurze wie krasse Antwort parat: „Der ist tot.“ Die drei Wörter kommen dem 30-Jährigen wahrlich nicht leicht von den Lippen: „Seit meiner Jugend habe ich in Wallhöfen Fußball gespielt. Seit 19 Jahren.“ Für Heinrich und eine Handvoll weiterer Kicker war beim Training am Dienstagabend klar: „Das macht alles keinen Sinn mehr.“ Zumal ja bereits die zweite Mannschaft abgemeldet worden sei und es ansonsten nur ein paar wenige A-Jugendliche gebe. Kein Potenzial, keine Perspektive für den Bezirksliga-Absteiger. Nicht einmal für die Kreisliga.

Wer gedacht hatte, mit dem vorzeitigen Rücktritt von Trainer Oliver Schilling im April dieses Jahres sei der Tiefpunkt der Fußball-Abteilung erreicht, muss sich jetzt wohl eines Besseren belehren lassen. Rafael Heinrich – der Zweite-Herren-Spieler aus der 3. Kreisklasse hatte notgedrungen Ende letzter Saison in der Ersten ausgeholfen – skizziert die nähere Zukunft der Mannschaft so: „Die wird zu den ersten drei Kreisliga-Spielen nicht antreten und ist damit erster Absteiger.“

Er selbst habe bereits seinen Pass beim Verein beantragt, sagt Heinrich. Kommende Saison wolle er sich einem anderen Kreisligisten anschließen: Bornreihe, VSK, Hambergen. Eigentlich fast egal. Und ähnliche Pläne habe er auch von seinen wenigen Mitspielern erfahren. Heinrich sprach von Trauerstimmung am Dienstag: „Ja, und es sind Tränen geflossen.“ Auch weil der Vorstand sich nicht habe blicken lassen in jener Runde.

„Davon wusste ich überhaupt nichts“, lässt der 1. Vorsitzende Jörg Gantzkow diesen Vorwurf nicht gelten. Die fundamentale Krise in der Fußball-Abteilung wolle er aber nicht schönreden: „Die schwierigste Situation überhaupt, die ich erlebt habe.“ Und dabei mache er bereits seit mehr als zehn Jahren Vorstandsarbeit. „Aber ich bin nicht der Typ, der hinschmeißt“, betont er. Und deshalb habe in der Vorstandssitzung am Mittwochabend auch Einigkeit geherrscht: „Wir wollen auf jeden Fall in der Kreisliga antreten.“ Und wie, beziehungsweise mit wem?

Laut Gantzkow gebe es „13 bis 15 Spieler“, die unter Spielertrainer Marc Bullwinkel zumindest den Versuch in der Kreisliga wagen wollen. „Jetzt schon abzumelden, das hielte ich für zu früh“, so der Vereinschef. Er habe bereits mit Eckehard Schütt gesprochen, dem Vorsitzenden des Kreisfußballverbandes. Der habe Unterstützung versprochen. Auch für die Lösung, mit Patrick Bauer jemanden zu benennen, der als einziger eine Übungsleiter-Lizenz besitze. Als Trainer könne Bauer aus beruflichen Gründen aber nur selten arbeiten. Ursprünglich sollte Sönke Schröder dieses Amt übernehmen, aber von ihm habe man eine Absage erhalten.

Ob ihn die Entwicklung in der Fußball-Abteilung überrascht habe, darauf antwortet Gantzkow mit einem „Jein“. Nicht erst seit der vorzeitigen Demission von Trainer Schilling, der einige Versäumnisse auch des Vorstands angeprangert hatte, habe er, Gantzkow, den Weg der Fußballabteilung mit Sorge betrachtet. „Die Situation geht über Jahre so, und manches habe ich auch zu spät erkannt“, räumt er ein.

Seit dem Aus des Frauenfußballs aufgrund persönlicher Querelen, so der Vereinschef, habe es zunehmend auch den Herrenbereich erwischt. „Dabei hatten wir in Hochzeiten mal insgesamt 15 spielende Mannschaften“, erinnert er sich. Aber es werde immer schwieriger, Vereinsmitglieder zu finden, die auch Verantwortung übernehmen würden, vor allem auch Ämter. Das sei ein gesellschaftliches Problem. So sei die Fußball-Abteilung seit Februar dieses Jahres ohne Leitung, als die langjährige Funktionärin Birgit Bullwinkel ihr Amt aufgegeben habe.

Den Vorwurf der fehlenden Unterstützung durch den Vorstand, wie ihn Trainer Schilling geäußert hatte, könne er indes nicht so stehen lassen. Man habe im Winter einen „fast fünfstelligen Betrag“ bereitgestellt, um neue Spieler zu holen. „Aber die sind alle gefloppt.“ Und einen Fahrdienst für die Akteure einzurichten, sei ebenfalls nicht so ohne Weiteres möglich gewesen. Erst recht nicht, ein eigenes Auto zu kaufen: „Wie sollen wir das machen? Schon wegen der Versicherung. Da sind wir als Verein überfordert.“

Aber alles Lamentieren helfe nicht, der Start in zwei Wochen in der Kreisliga solle wenigstens versucht werden. Wie denn die Vorbereitung darauf aussehe und ob zum Beispiel Testspiele gemacht würden, nein, da sei er im Detail nicht informiert. „Aber mir ist klar, dass das ein Start von null auf 100 wird. Irgendwie müssen wir versuchen, uns in die Winterpause zu retten, um dann auch personell weiter zu sehen.“