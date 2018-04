Perfekt getroffen und voll auf Aufstiegskurs: Mathis Kröger und der SC Borgfeld. (Werner Maass)

Borgfeld. Kurz vor Abpfiff der Begegnung in der Fußball-Landesliga zwischen dem SC Borgfeld und der SFL Bremerhaven entluden sich die zuvor aufgestauten Emotionen in einer handfesten Auseinandersetzung zahlreicher Spieler im Strafraum. Während Schiedsrichter Christopher de Vries Mühe hatte, den Überblick zu behalten, schubsten sich vor seinen Augen Spieler beider Teams, es wurde geschimpft und erst nach minutenlanger Unterbrechung konnte die Partie mit einem Freistoß für SC-Keeper Rico Sygo fortgesetzt werden. Durch den 2:1 (1:0)-Erfolg des Tabellenführers gegen den ärgsten Mitkonkurrenten in Sachen Aufstieg in die Bremen-Liga können die Borgfelder um Trainer Ugur Biricik nun kaum noch vom Eintritt in die höchste Bremer Amateurklasse abgehalten werden. „Ich bin felsenfest davon überzeugt“, bekundete der freudestrahlende Trainer, „dass wir jetzt endlich aufsteigen werden.“

Die Begegnung musste vor einigen Wochen wegen starken Schneegestöbers abgebrochen werden, auch damals lagen die Wümme-Kicker in Führung. Bei der zweiten Ansetzung musste das Team nun allerdings auf seinen Top-Torjäger verzichten, weil Christopher Taylor gelbgesperrt ausgerechnet im Spitzenspiel einmal aussetzen musste. Doch sein Team gab sich keine Blöße und attackierte die Gäste von SFL-Trainer Marcus Klame bereits tief in deren Hälfte. Der Erfolg dieser mutigen Spielweise ließ denn auch nicht lange auf sich warten. Nach einem Ballverlust im SFL-Mittelfeld kombinierten sich Marco Ordenewitz und Leon Kahrs geschickt in den Bremerhavener Strafraum, der freistehende David Lange musste die Kugel lediglich noch über die Torlinie drücken (11.).

Im Anschluss hatten die Gäste deutlich mehr Ballbesitz und stellten eindrucksvoll unter Beweis, dass auch sie zu Recht mit der Bremen-Liga liebäugeln. Doch trotz größerer Spielanteile gelang es ihnen nur selten, die richtige Lösung gegen die kampfstarken Gastgeber zu finden. „Wir haben häufig zu kompliziert gespielt“, haderte SFL-Coach Klame, „deshalb kann ich Borgfeld heute schon zum Aufstieg gratulieren.“ Während seine Spieler in einer überaus körperbetonten und hart geführten Partie einige Male über die Stränge schlugen, ließen sich die Borgfelder nur selten provozieren und konzentrierten sich lieber auf ihr eigenes Kombinationsspiel.

Kurz nach der Pause kam SFL-Torjäger Eduard Kimmel zu seiner einzigen größeren Torchance während der insgesamt 97 Minuten, doch SC-Keeper Rico Sygo sicherte seinem Team mit einer spektakulären Flugparade die knappe Führung (47.). Während die Atmosphäre auf und neben dem Kunstrasenplatz immer hitziger wurde, blieb der Referee seiner Linie von Anfang an treu und versuchte, die Stimmung mit Worten statt mit Karten zu beruhigen. Dennoch zeigte er insgesamt zehn Gelbe Karten, mehrfach liefen verschiedene Spieler Gefahr, vom Platz gestellt zu werden. Letztlich erwischte es aber nur Bremerhavens Co-Trainer, der sich in einem verbalen Scharmützel mit mehreren Borgfelder Betreuern zu einer Beleidigung hinreißen ließ und als Einziger der Anlage verwiesen wurde (85). Kurz zuvor hatte erneut David Lange noch zum 2:0 getroffen (83.), der 1:2-Anschlusstreffer durch Simon Aulich (87.) war lediglich noch Kosmetik.