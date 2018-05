Zieht erfolglos ab: Pennigbüttels Andreas Krohn (links), hier im Duell mit dem VSK-Akteur Mirko Grimm. (Maximilian von Lachner)

Pennigbüttel. Vergeblich bemühte sich der SV Komet Pennigbüttel II um einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf gegen den VSK Osterholz-Scharmbeck II. Das Team um Torwart Oliver Strub entführte mit dem 3:1 (2:0)-Sieg alle drei Zähler aus Pennigbüttel. Felix Hanke sorgte mit einem Joker-Tor für die Entscheidung im Derby.

„Du bist eine Lachnummer“, warf Gürkan Ertas direkt nach Spielende Schiedsrichter Hannes Hähne vom 1. FC Osterholz-Scharmbeck an den Kopf. Der aufgebrachte Komet-Trainer ging nach umstrittenen Entscheidungen mit dem Unparteiischen hart ins Gericht. Hannes Hähne spulte eine Halbzeit lang eine grundsolide Leistung ab. Nach dem Wechsel verlor der 23. Mann indes etwas den Überblick, ließ unter anderem einige Fouls ungeahndet durchgehen.

Dem SV Komet Pennigbüttel II ging trotz eines deutlichen Vorsprung bei den Ecken (11:4) die Durchschlagskraft in vorderster Front etwas ab. VSK-Schlussmann Oliver Strub hatte bis auf wenige Ausnahmen nur Routinearbeit zu erledigen. Bonce Ciftci setzte gegenüber den ersten Warnschuss der Partie. Der Ball sprang Komet-Keeper Thorben Klinder vom Pfosten in die Arme (4.).

Unter Mithilfe des Gegners sprang die VSK-Führung heraus: Thorben Klinder bekam einen haltbaren 35-Meter-Freistoß von Hauke Sewtz nicht unter Kontrolle (28.). Die VSK-Reserve setzte sich bis zur Halbzeit mit 2:0 ab. Kevin Meyer profitierte bei dem Treffer von der Vorarbeit von Bonce Ciftci (36.). Gerrit Wagener zögerte auf der Gegenseite mit dem Abschluss zu lange, so dass die Aktion verpuffte (39.).

Krüger verkürzt per Elfmeter

Die Platzherren versuchten, mit Standardsituationen das Steuer herumzureißen. Innenverteidiger Bernd Rotthege begab sich bei den Komet-Ecken mit in den Gäste-Strafraum. Die Kopfbälle von Bernd Rotthege verfehlten allerdings ihr Ziel. Die Lila-Weißen deuteten nach dem Wechsel zumindest mehr Torgefahr an. Marcel Claholz forderte den VSK-Torwart zu einer Glanzparade heraus. Oliver Strub lenkte den Ball in der Rückwärtsbewegung gerade noch zur Ecke (59.). Beim Torversuch von Julian Ahrensfeld rettete die Latte für die VSK-Reserve (65.). Robin Krüger brachte den Gastgeber mit einem verwandelten Foulelfmeter auf 1:2 heran (78.). Der Komet-Akteur hatte Glück, dass er zu dem Zeitpunkt noch auf dem Platz stand. Bereits vor seiner Verwarnung forderte Robin Krüger wiederholt eine Gelbe Karte für die Gäste.

Der VSK setzte mit dem schönsten Spielzug der Begegnung den Schlusspunkt. Eine Ballstafette der drei Einwechselspieler Lennart Bartsch, Pelle Buschmann und Felix Hanke veredelte eben jener Felix Hanke mit dem Tor zum Endstand (90.+1). „Die Mannschaft hat es gut umgesetzt“, lobte VSK-Trainer Frank Müller das Engagement der Grün-Weißen. Weniger gut gestimmt war der Coach der Lila-Weißen. „Für mich war es eher so ein Sommerkick mit dem Schiedsrichter als Hauptfigur“, sagte Ertas.