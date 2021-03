Viel kann beim TV Lilienthal nicht schieflaufen beziehungsweise schiefgelaufen sein, sonst würde der traditionsreiche Verein im kommenden Jahr nicht bereits seinen 160. Geburtstag feiern und damit zu den ältesten Klubs in der Region gehören. Um an seinem Erfolgsrezept weiter zu basteln, haben sich die TVL-Verantwortlichen auf die Fahne geschrieben, sich weiterhin stets zu hinterfragen sowie ihre Planungen und Handlungen an demographische, regionale, technische und soziale Veränderungen in der Gesellschaft anzupassen.

Deshalb hob der Vorstand gemeinsam mit der Geschäftsführung vor knapp einem Jahr das Projekt „TVL 2030“ aus der Taufe, mit dem Ziel, sich noch intensiver mit der Zukunft des Sports und dem Vereinsleben auseinanderzusetzen. „Die Veränderung der Bedürfnisse der Menschen, wie zum Beispiel der Trend zur Individualisierung, zu mehr Mobilität, zur Konnektivität in real-digitalen Netzwerken, zu einer Gesundheit – weg vom Pflichtgefühl, hin zum Streben nach Lebensqualität - und die Bedürfnisse unserer Senioren, neudeutsch die „Silver Community“, die über lange Zeiträume die gesellschaftliche Entwicklung maßgeblich verändern, wurden intensiv analysiert“, schreibt Michael Rothgeber, Erster Vorsitzender des Vereins, in einer offiziellen Mitteilung.

Darüber hinaus wurde der Blick aber auch nach innen gerichtet, ob möglicherweise interne Prozesse und Abläufe einer Überholung bedürfen oder technische Möglichkeiten tatsächlich zeitgemäß eingesetzt werden. Vereinsmitglieder konnten sich mittels eines Fragebogens bei der Diskussion einbringen. Erste Ideen wurden mittlerweile bereits angestoßen. „Den Ausbau des Präventions- und Rehasports haben wir weiter vorangetrieben, Firmenfitness und das Angebot des betrieblichen Gesundheitsmanagements mitaufgenommen, Kooperationen mit externen Anbietern sowie den Lilienthaler Ganztagsschulen neu geschlossen beziehungsweise ausgebaut und Spielgemeinschaften gebildet“, so Rothgeber.

Auch die TVL-Geschäftsstelle wurde personell und technisch weiter professionalisiert. So wurde ein Vereinsmanager als Ergänzung für die Geschäftsstelle eingestellt, ein FSJler soll demnächst das Team vervollständigen. Auf die aktuellen Corona-Einschränkungen wurde ebenfalls reagiert. So findet beispielsweise übermorgen die „Zweite virtuelle Fitnessnacht“ statt, der man online stundenlang beiwohnen und sich bei verschiedensten Programmen wie Yoga, „Rückenfit“ oder „Dance Workout“ auspowern kann.