Heinz Mehrtens. (CARMEN JASPERSEN)

Ohne Frage, es waren besondere Jahre für die „Weinroten“. Noch heute erinnern sich viele Fußballfans oft und gerne an die glorreichen Zeiten des 1. FC Osterholz-Scharmbeck in den 1970er-Jahren zurück. Erfolg reihte sich an Erfolg, gekrönt wurde diese goldene Ära durch den Aufstieg in die Viertklassigkeit im Sommer 1976. Zwei Jahre zuvor, in der Spielzeit 1973/1974, absolvierten die FCO-Kicker um Wolfgang Neika und Wilfried „Wischi“ Kamp ihre erste Saison in der Verbandsliga Nord. Über jene Spielzeit hat nun Heinz Mehrtens eine Jahreschronik fertiggestellt.

Mehrtens ist FCO-Mitglied der ersten Stunde, spielte selbst einige Zeit in der ersten Herren der Osterholz-Scharmbecker, erlebte die goldenen 70er aber in erster Linie als Zweitherrenspieler und vor allem als großer Fan hautnah mit. „Wir haben mit der Zweiten immer vor der Ersten auf dem Gut-Heil-Platz gespielt und dann natürlich so gut wie alle Verbandsliga-Heimspiele vor Ort angesehen“, erinnert sich Mehrtens. „Das waren besondere Zeiten und eine fantastische Mannschaft“, fügt der in Ritterhude lebende 72-Jährige hinzu.

Vor einigen Wochen erhielt Mehrtens einen Anruf. Klaus Krusch, früherer Mitspieler und langjähriger FCO-Vorsitzender, hatte bei sich zuhause viele alte Zeitungsartikel und Spielberichte gefunden – von eben jener ersten Verbandsliga-Saison 1973/1974. Und da sich Heinz Mehrtens schon öfter als „Chronist“ verdient gemacht hatte, bekam er nun von Krusch einen Schwung fast 40 Jahre alter Zeitdokumente. Die hat Mehrtens nun sortiert und in einer schönen Klarsichtmappe gebunden. Vom ersten Punktspiel gegen Mitfavorit VfL Brake (1:2), über das dramatische Derby gegen den SV Blau-Weiß Bornreihe vor fast 1000 Zuschauern (3:4) bis hin zur tollen Siegesserie von zehn Erfolgen am Stück ist dort alles im Detail nachzulesen.

Herzschlagfinale um den Titel

„Als Aufsteiger hatte sich das Team um Trainer Günter Schweneker ja eigentlich nur einen guten Mittelfeldplatz zum Ziel gesetzt“, erinnert sich Heinz Mehrtens. Doch dann lief es immer besser und besser und plötzlich spielte der FCO um die Meisterschaft. In einem Herzschlagfinale entschied sich der Titelkampf erst am letzten Spieltag zwischen den „Weinroten“, Kickers Emden und dem VfL Brake. Während der 1. FC Osterholz-Scharmbeck Germania Leer im eigenen Stadion mit 4:1 besiegte, strauchelte Tabellenführer Emden völlig überraschend beim Vorletzten Olympia Wilhelmshaven mit 0:1. „Als der Anruf damals kam, war die Hölle los im Stadion“, berichtet Heinz Mehrtens schmunzelnd. Der FCO hatte sich für die Aufstiegsrunde qualifiziert, schaffte den Aufstieg in die Landesliga in dieser Saison aber noch nicht. Dennoch wurden die Schweneker-Schützlinge vom Bürgermeister im Rathaus empfangen und durften sich ins Goldene Buch der Stadt eintragen.

All diese Erinnerungen sind in der neuen Chronik gebündelt. Heinz Mehrtens ließ es sich nicht nehmen, allen noch lebenden Spielern jener Mannschaft höchstpersönlich ein Exemplar vorbeizubringen. „Alle waren natürlich total begeistert“, berichtet Mehrtens, der gegen einen entsprechenden Unkostenbeitrag auch für andere Interessierte die Chronik vervielfältigen würde. Die Berichte und Zeitungsartikel der Nachfolgesaison 1974/1975 liegen übrigens noch auf Mehrtens‘ Schreibtisch: „Da bin ich noch nicht zu gekommen, aber das ist dann vielleicht das nächste Projekt.“