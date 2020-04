Landkreis Osterholz. Der Niedersächsische Leichtathletikverband (NLV) hat nun bekannt gegeben, dass bis zum 30. Juni aufgrund der Corona-Krise auf allen Ebenen im NLV-Verantwortungsbereich keine Wettkampfveranstaltungen stattfinden werden.

„Ob und gegebenenfalls wann wir nach den Sommerferien einen Teil der Kreis- und/oder Bezirksmeisterschaften nachholen können, wird sich zeigen“, kommentierte der Vorsitzende des Kreis-Leichtathletik-Verbandes Osterholz, Reinhard Wagner, die Entscheidung. Damit bestehe nun zumindest Klarheit darüber, dass der geplante Wettkampfkalender passé sei. „Wir hoffen, dass wir zumindest bald wieder in Kleingruppen im Freien trainieren dürfen. Unser Immunsystem sollte doch gestärkt werden. Also raus an die frische Luft und allein oder zu zweit joggen, walken oder Gymnastik betreiben und die Geduld nicht verlieren“, erklärte Wagner.

Die Absage beinhaltet unter anderem die Landesmeisterschaften im Wurf-Fünfkampf in Salzgitter, die Norddeutschen beziehungsweise Landesmeisterschaften im Mehrkampf, Langstrecke und Langstaffeln in Papenburg, diejenigen im Hindernislauf in Zeven sowie die Landesmeisterschaften im Blockwettkampf in Stuhl und im Einzel in Göttingen.

„Das Präsidium wird die weitere Entwicklung aufmerksam verfolgen und sich unter Berücksichtigung der Terminierung von Deutschen Meisterschaften bemühen, eine für alle Athleten in Anbetracht der Situation befriedigende Lösung zu finden“, heißt es auf der Homepage des NLV. Die Gesundheit aller müsse aber im Vordergrund stehen, damit die Aktiven bald wieder ohne Einschränkungen ihren Lieblingssport ausüben könnten.

Die Spartenleiterin des TV Lilienthal, Sandra Traub, setzt im Hinblick auf Meisterschaften in der Leichtathletik ganz auf den Herbst. „Ich hoffe, dass wir in der Late-Season einiges nachholen können“, sagt die 50-Jährige. Die Absage aller Wettkämpfe bis Ende Juni habe sie nicht großartig überrascht.

Dennoch geht die Abteilungsleiterin davon aus, dass es in der Leichtathletik ähnlich wie im Golf, Tennis oder Bogenschießen früher wieder losgehen werde als in Kontaktsportarten wie Fußball oder Handball. „Der Deutsche Leichtathletikverband hat auch schon ein bisschen Druck auf die Bundesregierung ausgeübt“, verriet Sandra Traub. Deshalb gehe sie auch davon aus, dass sich Kanzlerin Angela Merkel zusammen mit den Ministerpräsidenten der Bundesländer beim nächsten Treffen Ende April zu Outdoor-Sportarten wie der Leichtathletik äußern werde.

Training in Kleingruppen

Sandra Traub könne sich gut vorstellen, im Mai zumindest die Aktiven aus der U 14 und der U 16 wieder in Kleingruppen trainieren zu lassen. „Diese Sportler kann man entsprechend briefen“, versicherte die für die U 12 und U 14 und die Stabhochspringer des TVL zuständige Übungsleiterin. Die Lilienthaler verfügen mit 200 Mitgliedern über eine sehr große Leichtathletik-Abteilung im Landkreis Osterholz. Der TVL besitzt besonders viele Mitglieder im U 8- und U 10-Bereich. „Hier wird ein gemeinschaftliches Training sicherlich zunächst noch eine Utopie bleiben“, sagte Traub. Infrage käme aber eine Aufteilung nach Geburtsjahrgängen. Bis dahin halten sich die Athleten mit individuellen Trainingsplänen fit und tragen mit dem Anfertigen von Schutzmasken zum Allgemeinwohl bei.